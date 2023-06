La presencia de la tecnología en el mundo del deporte de élite va a más, y hoy en día, con la irrupción del big data en el fútbol, todos los clubs profesionales estudian cada detalle al milímetro. Un fichaje que puede decidir si ganas un título o la anticipación a la lesión de uno de tus jugadores más importantes. Estas nuevas aplicaciones de software aportan información de todo tipo a los deportistas de élite, y el Villarreal no se queda atrás en un ámbito que ha llegado para quedarse.

El coordinador del área de rendimiento del Villarreal CF, José Luis García, explicó en el curso Nuevas tecnologías en el deporte, celebrado en la Universitat Jaume I, que «el big data está plenamente implantado en el deporte profesional y es casi imposible en la actualidad dejar a la improvisación la preparación de un partido».

Análisis exhaustivo

En ese sentido, el experto señaló que las diferentes grabaciones con las cámaras «te dan todo tipo de información respecto a cada jugador y cada equipo a través de sistemas y aplicaciones como tracking o eventing, que aportan datos como el movimiento de cada futbolista o los eventos que han sucedido en cada encuentro, además de informes sobre el rendimiento a nivel individual y colectivo».

Asimismo, García argumentó que «las diferentes aplicaciones, entre las que se destaca mediacoach, se pueden obtener métricas de los equipos contrarios, hecho que permite no solo analizar a tu rival, si no tomar decisiones sobre los posibles fichajes según los criterios del técnico o lo que necesite el club». Por ejemplo, existen algoritmos de predicción que comparan jugadores que tienes con posibles sustitutos de características similares. Sin embargo, esto es solamente eso, una predicción; y luego entran otros factores, como la adaptación, la situación personal o las lesiones que no puede controlar la tecnología.

La prevención de lesiones

Las lesiones es otra de las patas en las que se sigue investigando para minimizar sus riesgos y conocer aún más el físico de cada jugador.

José Ignacio Priego, especialista en el tema físico y, más concretamente, en la aplicación de la termografía infrarroja, desarrolló su método: «Los datos se recogen a través de una cámara que realiza un mapa de calor del cuerpo del futbolista y, con ellos, se pueden ver las lesiones que padecen o pequeñas molestias que pueden ir a más y acabar en rotura», explicó. Un sistema que tiene una ventaja principal: «No es una técnica invasiva, se puede utilizar todos los días y muchos equipos lo han implantado», aseguró.

El Villarreal está a la vanguardia de la tecnología y trabaja con especialistas que ayudan al cuerpo técnico de Quique Setién.