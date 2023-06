El hasta ahora jugador del Villarreal Manu Morlanes se ha convertido de forma definitiva en jugador del RCD Mallorca. En el mercado de invierno, el zaragozano se marchó al cuadro balear cedido con una opción de compra de cinco millones de euros. En ese momento no contaba para Quique Setién, y la competencia en el centro del campo no parecía que fuera a disminuir, por lo que el joven futbolista encontró en la isla un destino donde recuperar la confianza y seguir creciendo. En la segunda parte de la temporada, Morlanes se asentó y fue importante a las órdenes de Javier Aguirre, por lo que el técnico mexicano ha pedido a la dirección deportiva que apuesten por el jugador y hagan efectiva la opción de compra. Por su parte, el Villarreal tiene muchos jugadores en esa demarcación y no ve con malos ojos la marcha del jugador. El conjunto groguet ha anunciado el traspaso de forma oficial.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Manu Morlanes



El @RCDMallorca ha activado la opción de compra sobre Manu Morlanes, que se marcha traspasado al conjunto balear.



¡Mucha suerte en el futuro, Manu! — Villarreal CF (@VillarrealCF) 30 de junio de 2023