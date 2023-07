Un histórico como el Milan está acelerando para firmar al extremo del Submarino Samu Chukwueze. Según como ha adelantado esta tarde The Athletic, el conjunto italiano ya habría llegado a un acuerdo con el nigeriano y habría lanzado una oferta de 25 millones, que de momento el Villarreal ha rechazado.

Chukwueze , que acaba el año el próximo 2024, rechazó renovar con el Submarino y tiene muchas papaletas de abandonar el club en este verano. El habilidoso extremo firmó una espectacular segunda vuelta, siendo una de las claves en el sistema de Quique Setién y firmando un partidazo antológico en el Santiago Bernabéu con dos golazos (2-3).

Parece que la decisión del jugador es clara, pero el conjunto italiano deberá llegar a un acuerdo con el club. El presidente Fernando Roig dejó esta anécdota cuando fue preguntado por un posible interés del cuadro rosoonero: "Si el Milan de interés no lo se, si el interés era parecido de cuando vino a por Musacchio. El dirigente que vino dijo: 'No soldi, si no soldi, fideua y a casa'", comentó el presidente.

Sería la tercera gran venta

En caso de producirse, sería la tercera gran venta de este histórico mercado para el Villarreal. Nicolas Jackson dejó 38 millones en las arcas y ya es nuevo jugador del Chelsea, mientras que Pau Torres firmará con el Aston Villa por 40 millones cuando regrese de su luna de miel. Dos operaciones que se han concretado por la vía rápida. Ahora, llega el turno de Samu Chukwueze.