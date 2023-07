Echó a rodar el Villarreal B 2023/24, aunque no están todos los que serán y algunos de los que están en breve ya no estarán. Con 29 jugadores trabajó Miguel Álvarez en la primera sesión de entrenamiento, aunque tres de ellos se retiraron tras la charla inicial de 10 minutos porque están en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones: Pablo Iñiguez, Diego Collado y el chaval del C Jordi Ortega. Tampoco completó todo el entrenamiento el uruguayo Andrés Ferrari, una de las dos caras nuevas, arrastra alguna molestia y no participó en todos los ejercicios.

Refuerzo de las inferiores Estuvieron tres chavales que la pasada temporada estuvieron en el juvenil A (el portero Adrián Suárez y los centrocampistas Víctor Moreno y Dani Requena); jugadores del C estuvieron Abraham del Moral, Álex Jiménez, Hugo Pérez, Jorge Pascual, Rubén Gómez, Facu Viveros, Marcos Sánchez, Antonio Espigares y Jordi Ortega. Dos fichajes como Fabio Blanco (Barça Atlètic) y Andrés Ferrari (Club Defensor) y cuatro que regresan tras cesión: Rodrigo Alonso (Albacete), Lanchi (San Fernando), Aitor Gelardo (Linares) y Jony Arriba (Grupo Desportivo de Chaves). Jugadores que continúan De la pasada temporada continúa, de momento, Carlos Romero, Álex Forés, Dani Tasende, Carlo Adriano, Pablo Iñiguez, Diego Collado, Liberman Torres, Haissem Hassan, Tiago Geralnik y Alberto del Moral. Faltaron a la cita dos fichajes de este verano como Adrià Altimira (trabaja con el primer equipo) e Ilias Akhomach (con la selección sub-19). Seis amistosos El Villarreal B, que disputará seis amistosos, el miércoles se marchará hasta Suiza con el primer equipo donde realizará un 'stage' hasta el sábado 21, cuando regresará a tierras vila-realenses para continuar con el trabajo preparatorio de cara al inicio de liga que será el sábado 12 de agosto contra el Real Zaragoza en La Romareda (18.30 horas).