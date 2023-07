Afirma ver cumplido el sueño que tenía de niño, formar parte a todos los efectos de una plantilla de tanto nivel de Primera División como la del Villarreal CF y, además, desde este verano en propiedad, tras ejercer el club la opción de compra establecida en su cesión de 2,5 millones. Ramón Terrats Espacio (Barcelona, 18-10-2000) afronta su primera pretemporada en el Submarino, dejando atrás su etapa en el Girona, en busca de consolidarse en la máxima categoría.

«Estoy muy contento y feliz por la oportunidad que me ha dado el club. Es un sueño el poder estar en un equipo de este nivel. He trabajado mucho para tener una oportunidad así y al final se ha cumplido. Tengo mucha ilusión por seguir mejorando y aprender», opina desde la concentración del Villarreal en Sankt Gallen, Suiza.

Salto al primer equipo

Al barcelonés le cambió la vida el pasado enero, cuando de irse cedido al Villarreal B terminó siendo importante en el primer equipo y ahora ser adquirido en propiedad. «No fue complicado decidirme por el Villarreal. Cuando me salió la opción de venir aquí, fue la primera y única oferta a la que atendí. Y la verdad es que todo me ha ido como anillo al dedo. Ni me lo pensé y, por suerte, luego se pudo ejercer la opción de compra y estoy muy orgulloso de poder pertenecer a este club», confiesa.

El reto para Terrats no será sencillo: «Hay mucha competencia. Eso es muy bueno para el míster y también para el jugador, ya que no te puedes relajar. Voy a pelear por conseguir que el técnico me dé el mayor número de minutos posibles y, a partir de ahí, crecer individual y colectivamente».

Autoconfianza gracias a Setién

Ramón está muy agradecido a la apuesta de Quique Setién por él. «El míster me dio su confianza y ello provocó que me generara yo una confianza en mí mismo que me va a venir muy bien de cara al resto de temporada», recalca.

Para el mediocentro, «esta temporada es muy ilusionante, ya que será mi debut en la Europa League, tras estrenarme el pasado año en la Conference». «Es una campaña para seguir creciendo en lo personal y coger más experiencia en Primera y crecer muchísimo», argumenta.

Terrats fija metas top para el equipo: «Me gustaría que el equipo pudiera luchar por todo. En LaLiga, el objetivo debe ser ambicioso y debemos pelear por intentar quedar entre los cuatro primeros, sería un reto muy bonito. Y en Europa League no nos ponemos límites. Vamos a por todas, pese a lo complicado que va a ser».

Dolidos por el 6-1 del sábado

Ramón Terrats no ocultó la decepción de la plantilla amarilla tras caer 6-1 ante el Saint Gallen el pasado sábado en el primer amistoso de pretemporada. «Estábamos muy cargados muscularmente por la saturación de entrenamientos, pero no es excusa. El míster nos dijo que teníamos que mejorar muchas cosas, además del tema físico, se centró más en temas tácticos, que creo que es lo primero que tenemos que mirar y, a partir de ahí, todo mejorará seguro. Desde luego, hasta de una derrota así debemos aprender», termina el mediocentro.