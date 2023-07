El stage de 13 días en Suiza ya es historia. El Villarreal arranca hoy una nueva fase en su pretemporada con el tercer compromiso veraniego que disputa ante el Hannover 96 (14.00 horas, Movistar +) en Heinz von Heiden Arena (Alemania). La expedición viajó ayer a Alemania y afronta este duelo con la intención de meterle ritmo a las piernas y de seguir cogiendo los conceptos tácticos en los que tanto está insistiendo Setién. El inicio de La Liga, el 13 de agosto ante el Betis, todavía queda lejos, pero los jugadores son conscientes de que deben apretar desde el día uno.

Una de cal y otra de arena

Una primera semana de pretemporada en la que el Submarino ha dado una de cal y otra de arena. En su estreno, se vio sorprendido por el Saint Gallen y pagó la falta de ritmo (6-1). Tres días más tarde, se desquitó con una mejora notable frente al Altach en la primera victoria veraniega. El Hannover 96, que milita en la 2 Bundesliga, es todo un clásico del fútbol germano y recibirá al Submarino en la gran ceremonia de apertura de la temporada.

Los ausentes

Son varios los jugadores que por diferentes circunstancias no han podido disputar los dos encuentros previos. Setién, con dos onces distintos y siempre fiel a su 4-3-3, ha probado diferentes jugadores. En el primer amistoso, sí que estuvo Danjuma, mientras que en el segundo no, dada su inminente salida. Tampoco estuvo el recién llegado Ben Brereton, que pudo debutar en la derrota, pero descansó unos días más tarde, pero se espera que pueda reaparecer y seguir adaptándose en el duelo ante el Hannover. Dos que no han disputado ningún minuto son Raúl Albiol y Mojica. El central, que fue operado, está en la dinámica de sus compañeros, continúa con su proceso de recuperación, mientras que el lateral está en la rampa de salida.

Escuchando ofertas

Otro caso singular es el de Samu, que a pesar del insistente interés del Milán, ha disputado los dos encuentros. Por otro lado, en el segundo duelo debutaron dos jugadores jóvenes llamados a estar a caballo entre el filial y el primer equipo. Setién pudo ver de cerca al delantero Andrés Ferrari, que no tuvo mucha participación, y a Ilais Akomach, un peligro constante desde el costado derecho y que dejó destellos de su enorme potencial.

Novatadas

Las nuevas incorporaciones tuvieron que pasar por la novatadas e interpretaron diversas canciones ante compañeros y cuerpo técnico. El más aclamado fue el chileno Ben Brereton que hizo animarse a cantar a todo el equipo con ‘Sweet Caroline’. También pasaron la prueba de iniciación los nuevos fichajes Denis Suárez, Santi Comesaña, Ramón Terrats, y el último en incorporarse, Ilias Akhomach.