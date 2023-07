Miguel Álvarez analizó la pretemporada del Villarreal B a escasos 14 días para arrancar la liga. Casi en el ecuador del costoso trabajo de preparación en verano. Todo para llegar lo mejor posible al sábado 12 de agosto cuando se debutará en el campeonato de LaLiga Hypermotion en el campo del Zaragoza. El preparador jienense reconoció «la dificultad de jugar en la élite es grande y más para nosotros que somos el único filial, pero nuestro reto es muy bonito».

El técnico jienense afronta la que será su séptima temporada al frente del filial. En esta ocasión segunda consecutiva en el fútbol profesional. Y para no defraudar se está trabajando en una pretemporada exigente, dura como todas, donde los resultados de los amistosos encima acompañan: cinco partidos, cuatro triunfos y una derrota. «En pretemporada, para mí, los resultados no es lo definitivo. Me gusta ganar, eso sí, porque se crece mejor», aseguró el experimentado entrenador de la escuadra vila-realense.

Buena predisposición

Calificó el trabajo hecho hasta el momento como «muy bueno» y quiso destacar que «los chicos se lo están trabajando bien. Afrontan las sesiones a un ritmo y a una intensidad brutal. Saben dónde están y lo mucho que cuesta llegar hasta aquí». A todo ello, Miguel Álvarez comentó que ésta es una temporada «con muchos cambios en el plantel, cosa lógica que suele pasar en los equipos filiales que unos se marchan para dejar paso a otros jóvenes que aprietan muy fuerte».

Ilusionado

Para el propio entrenador esta campaña ya en curso, la 2023/24, que será «muy ilusionante». A sus 65 años se le ve como a un chaval joven con zapatos nuevos por tener «el privilegio» de entrenar a un filial «y por estar entre los 42 entrenadores nacionales de Primera y Segunda. En esta categoría disfruto mucho, pero tengo que exigirles mucho a estos chavales para que logren llegar lo más arriba posible».

Por otra parte, el Villarreal B goza hoy de jornada de descanso tras el partido del viernes ganado frente alAndorra en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Será mañana cuando el equipo de la Plana Baixa regresará al trabajo para preparar los dos últimos amistosos de pretemporada.

Últimos amistosos

El primero será un 3x1 que este martes, día 1 de agosto, medirá al filial contra el Damac y el Alcorcón en las instalaciones de Pinatar Arena, en San Pedro de Pinatar (Murcia). El primer encuentro contra el Damac arrancará a las 19.00 horas y seguidamente jugará contra el Alcorcón (20.00 horas). Y el sábado se bajará el telón a la pretemporada con el último amistoso frente al Tenerife en La Orotava, a partir de las 21.00 horas en la península.