El principal problema del Betis es de personal. Es muy probable que no disponga de su plantilla al completo en el inicio liguero. Los problemas económicos del club andaluz van a marcar la alineación de Manue Pellegrini. A de hoy solo tiene inscritos en LaLiga a 16 jugadores de la primera plantilla, tres de ellos lesionados (Nabil Fekir, Claudio Bravo y William Carvalho). Su situación es muy diferente a la del Submarino, que, tras un mercado de récord, se encuentra en una situación estable y sostenible.

A nivel futbolístico, el conjunto verdiblanco tampoco está boyante. Al igual que el Villarreal, solo ha ganado un partido de sus seis partidos preparatorios: fue ante un rival de la segunda división inglesa, el Middlesbrough, por 0-1. Otra similitud con el Villarreal ha sido la fragilidad defensiva que han mostrado los hombres de Pellegrini: han encajado tres goles en dos de los seis encuentros. Pese a este bagaje, en los últimos duelos ha logrado frenar la sangría, pero no le ha valido ni para sacar un empate (derrotas ante Sevilla y Real Sociedad por 1-0).

La falta de gol

La situación de la defensa no es lo que más alarma al equipo andaluz. El Betis es un equipo que se ha caracterizado en los últimos cursos por su facilidad para ser versátil en ataque y no tener problemas a la hora de crear oportunidades y convertirlas. Pese a esto, en la preparación tan sólo ha anotado cuatro goles, uno de ellos desde los once metros.

Luiz Henrique ha sido la única luz en el ataque verdiblanco. El brasileño ha sido el que más lo ha intentado y ha dejado muy buenas sensaciones. El joven jugador, tras marcharse lesionado en el primer duelo de pretemporada ante el Eintracht Braunschweig, fue titular ante el Sevilla y la Real Sociedad, en los últimos dos juegos. Ante los donostiarras jugó 76 minutos y se mostró totalmente recuperado. Luiz Henrique es clave para nutrir a Borja Iglesias: el pasado curso repartió siete asistencias en su debut en el fútbol europeo.

Los lesionados

A parte de los problemas para inscribir a los renovados y a los fichajes (Ayoze Pérez, Marc Roca, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Chadi Riad), el conjunto verdiblanco tiene tres bajas muy importantes. Bravo, Carvalho y Fekir no estarán el domingo en el Estadio de la Cerámica. El portero chileno se solía alternar la pasada temporada la portería con Rui Silva, por lo que el portugués ocupará su lugar bajo palos.

La ausencia de Carvalho es más sensible para el experimentado técnico chileno. El corpulento mediocentro, lesionado esta semana, es el faro del centro del campo bético. Por su ya se contaba con la baja de Nabil Fekir, pero no por ello no disponer de tu estrella no deja de ser preocupante para Pellegrini. El preparador sudamericano tendrá que organizar su once con pocos efectivos y con posiciones clave en su libreto vacías.

El posible once

Con los jugadores de la primera plantilla que hay ahora mismo disponibles, el Betis podría formar con la siguiente alineación, el domingo: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Abner; Guido Rodríguez, Andrés Guardado, Luiz Henrique, Juanmi; William José y Borja Iglesias.

Otro aspecto que preocupa a Pellegrini es el banquillo, que estará formado prácticamente en su totalidad por canteranos. El marfileño Paul Akouokou y Aitor Ruibal serán los posibles cambios con ficha del primer equipo.