El Villarreal solo ha ganado una vez en las siete veces que ha jugado la jornada 1 de LaLiga como local, por lo que buscará romper esta mala dinámica ante el Betis el próximo domingo en la Cerámica. De hecho, la única victoria debutando en casa, en la fatídica temporada del descenso (2011-2012), trae consigo una intrahistoria muy peculiar.

La extraña victoria

El Submarino venció 3-0 al Sporting de Gijón con goles de Marco Rubén, Borja Valero y Bruno. Pero esto no es lo llamativo, si no que el partido se jugó el 23 de enero, cuando el campeonato transcurría por la jornada 20 debido a la huelga de futbolistas. Por tanto, fue en una Jornada 1 muy atípica para todos.

En cambio, en las otras seis veces que arrancó la Liga en su estadio, y no en la excepción de enero, no consiguió llevarse los tres puntos. En las más recientes, el Villarreal tuvo cuatro oportunidades seguidas que no supo aprevechar.

En la temporada 18-19, la Real Sociedad consiguió remontar el tanto inicial de Gerard Moreno con goles de Willian José y Juanmi (1-2). En la siguiente (19-20), en un partido loco y que el Submarino tenía completamente ganado con un 4-2 favorable a falta de quince minutos, no supo aguantar la ventaja y el Granada le empató en los instantes finales con dos goles de cabeza, uno de los tantos fue del ex jugador amarillo Roberto Soldado.

Ya con Emery en los banquillos, tampoco pudo ganar en casa, pero sí lo hizo a domicilio el pasado curso en Valladolid (0-3). En su estreno como técnico en Liga (19-20), no pudo pasar del empate ante un recién ascendido como el Huesca (1-1) en un partido en el que los visitantes se pusieron por delante, pero Gerard Moreno igualó desde el punto de penalti. Un año más tarde, y tras ganar la Europa League (21-22), tuvo su reválida, pero el Granada volvió a rascar un empate del Estadio de la Cerámica (0-0) tras resistir los numerosos intentos del Submarino.

Los anteriores dos debuts en el antiguo Madrigal se remontan a más de 20 años. En el primero, en la 2000-2001, el Rayo se impuso con una goleada por 1-5. Dos años más tarde, Villarreal y Osasuna empataron a 2.

A romper la racha

En resumen, al Villarreal no se le da bien abrir la Liga ante su afición. Este domingo ante el Betis tiene una gran oportunidad de regalarle la primera victoria en una Jornada 1 que se dispute en verano… y no en pleno invierno, como ocurrió en la única conseguida en 2011-2012.