Se pasó página rápidamente tras el estreno con derrota del Villarreal B en La Romareda frente al Zaragoza. Desde el pasado lunes entre ceja y ceja de los muchachos de Miguel Álvarez no pasa otra cosa que ganar los tres puntos de este lunes frente a un recién ascendido como el Eldense (Estadio de la Cerámica, 19.00 horas).

Los alicantinos, debutantes en Segunda División, llegan con la moral alta tras regresar a la categoría 59 años después y hacerlo por todo lo algo ganando en Cartagena. Eso sí, los blaugranas llegan con dudas en la línea defensiva, aunque esta semana han conseguido dar de alta a Dumic.

Hambre de éxito

Al filial amarillo le faltó colmillo en su estreno liguero, tanto en ataque, donde se desaprovecharon cuatro buenas ocasiones de gol, como en defensa, donde en las acciones que acabaron en gol de los zaragocistas los zagueros estuvieron más blandos de lo normal. Por eso, durante la larga semana hasta esta segunda cita el entrenador ha hecho hincapié en afinar la portería y en ponerles tareas a los defensas para quitar el balón de área propia con la mayor rapidez y practicidad.

Llega un Eldense que mantiene bastante estructura de la pasada temporada, la que le llevó al ascenso de categoría. Cinco o seis retoques para acabar de apuntalar el plantel. Llegan con mucha confianza tras sumar la victoria en el campo del Cartagena, aunque con dudas atrás. Por lesión no podrá contar con el central Álex Martínez y mantiene la duda de Carlos Hernández. Eso sí, podrá alinear al central bosnio Dario Dumic al que dieron de alta el pasado viernes, que apunta a ser titular.

Tres examarillos

El Eldense llegará a La Cerámica con tres exjugadores que estuvieron en la cantera del Villarreal, llegando a jugar hasta el primer filial, o al segudo. El extremo valenciano Marc Mateu (temporada 2012/13, 30 partidos, 2.292 minutos y dos goles), que jugará de extremo zurdo; y los delanteros Juanto Ortuño (tres temporadas, 84 partidos, 5.741 minutos y 31 goles) y Florin Andone (no llegó a jugar con el B, y sí llegó hasta el C). Los tres, si no pasa nada, serán titulares.

En el Villarreal B salvo las dudas de Pablo Iñiguez y Carlos Romero, el resto de los jugadores están a disposición del técnico Miguel Álvarez. Estarán los mismos que jugaron en Zaragoza, con la novedad del mediapunta Ilias Akhomach, que apunta a estar en el centro del campo por delante de Carlo Adriano y Alberto del Moral. También repetirá convocatoria y titularidad el lateral diestro catalán Adrià Altimira, que tan buen partido realizó en La Romareda.

Es más que posible que el técnico acople a un tridente en el centro del campo formado por Carlo Adriano, Ilias Akhomach y Alberto del Moral, jugando con dos laterales casi extremos, teniendo en cuenca la facilidad para subir por banda tanto de Adrià Altimira como de Dani Tasende.

Árbitro debutante

El colegiado Manuel Jesús Orellana Cid, nacido en Sevilla hace 31 años, será el encargado de arbitrar este partido. Se trata de un debutante en la categoría de plata del fútbol español después de haber arbitrado cuatro temporadas en Segunda B y dos en Primera Federación.

Nunca se cruzó en el camino del Eldense y sí una vez al filial amarillo. Fue en el Mini Estadi azulgrana la temporada 2021/22, en Primera Federación, donde los vila-realenses cayeron derrotados por 2-1. Se jugó el 9 de abril de 2022 y por los locales marcaron Ferran Jutglà y Antonio Aranda, y por los vila-realenses Nickola Jackson.

Séptimo duelo

El Villarreal B y el Eldense se han visto las caras en seis ocasiones a lo largo de la historia, tres en Segunda B y otras tantas en Tercera. Los alicantinos solo vencieron una vez en tierras de la Plana y fue la temporada 2003/04, por 0-2. Y sumaros dos empates también en la cuarta categoría del fútbol español.

En Segunda B todo fueron victorias para el filial. El último precedente se jugó la temporada 2016/17 y los vila-realenses de Paco López vencieron por 4-0 con goles de Carlos López (dos) y uno de Carlos Martínez y Franco Acosta.