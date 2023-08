Empezó mal el partido y cuando se reaccionó el Villarreal B ya estaba el Elche con ventaja en el marcador gracias al penalti tan claro como inocente de Hugo Pérez, que Fidel Chaves transformó en el único gol que se vio en el Martínez Valero. Rectificó el entrenador su planteamiento en el descanso y su equipo jugó mucho más, creó varias ocasiones de gol, pero ninguna de ellas pudo ser transformada en gol. Una lástima porque los verdiblancos vivieron de la renta obtenida en los primeros minutos.

Eso sí, el VAR pasó por alto unas manos en el área ilicitana en el minuto 54. Claramente, el balón golpeó en la mano izquierda del examarillo Mourad, pero desde Madrid le dijeron al colegiado que esa mano no era merecedora de infracción, por lo que quedó en nada. En indignación.

Tres centrales

El técnico Miguel Álvarez sacó un equipo de contención con una línea de tres centrales y dos carrileros para buscar ganar la partida en el centro del campo ante un rival que, bajo su punto de vista, de medio campo hacia adelante asustaba al más pintado. No contó el preparador jienense que a las primeras de cambio se torció todo con un penalti infantil del central Hugo Pérez que, incomprensiblemente, sacó la mano para contar un balón que controlaba Nico Fernández. Fidel no perdonó desde los once metros y desde el minuto 8 se tuvo que remar contra corriente contra un rival envalentonado, muy motivado.

Fue un desastroso inicio de partido. Salvo un córner, casi todo transcurrió en el terreno del Villarreal B, sin balón, presionado y con el marcador en contra. No subió el 2-0 de milagro en el minuto 15 con un tiro de Nico Fernández que paró Iker Álvarez. Eso sí, a partir del minuto 20 el partido quedó más abierto. El filial tuvo más el balón, pero sin ocasiones de gol. Los locales, por mediación de Nico Fernández y Tete Morante volvieron a avisar a los vila-realenses.

Se mejoró

Del 1-5-3-2 se pasó al 1-4-4-2 en el descanso y el Villarreal B llevó la voz cantante. El central Hugo Pérez se quedó en el vestuario y entró el joven mediocentro Rodrigo Alonso. Y en la reanudación el filial tomó el mando de la situación, tocó y se acercó con peligro a la portería local. Pronto tuvo una clara ocasión Rodrigo, la mejor hasta ese minuto 49, que fue replicada con una buena estirada del portero local.

Fue un vendaval el equipo de Miguel Álvarez. Penalti no pitado por manos de Mourad, trallazo al larguero de Javi Ontiveros, acoso total, pero sin fortuna. ElVAR le dijo al colegiado murciano que esas manos no eran punibles de nada. Resignación y a seguir.

Contra el palo

Se estaba jugando contra el cronómetro porque con el 1-0 y dominando sin acierto en los metros finales, las manecillas del reloj avanzaban a una gran velocidad. Antes de ser sustituido, el extremo marbellí Javi Ontiveros tuvo una clara ocasión de gol. Su tiro bien intencionado se estrelló en el larguero. Luego más y más, por la derecha, por el centro, por la izquierda. Sin suerte y derrota por la mínima.