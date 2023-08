Quiere una mejoría en las prestaciones defensivas del equipo desde ya. El entrenador del Villarreal CF es ambicioso y quiere sumar este viernes en Cádiz, en encuentro de la 4ª jornada de LaLiga, la segunda victoria de la temporada en Primera División. Un Quique Setién que ha destacado este viernes que el Submarino debe ser más sólido en la faceta defensiva para aprovechar así el buen trabajo que están haciendo en ataque.

El técnico señaló que espera en Cádiz (Ramón de Carramza, viernes 1 de septiembre, 19.30 horas) un partido similar al que disputaron en su anterior salida a Mallorca. "Son dos equipos que están más preparados para defender. Aunque también son buenos y tienen capacidades como para atacar. El Cádiz en el partido que jugamos aquí la temporada pasada ya nos demostró que son capaces de generar ocasiones", comentó.

Todos en buena forma

Sobre su equipo, indicó que al margen de la mejora física que debe llegar confirme avance el campeonato espera que gestione con más calidad el balón y que sepa hacer más daño del que está haciendo.

"A lo que se suma mejorar en defensa, ya que el otro día vimos como recibimos los goles con muchos jugadores por detrás del balón. Éstas son situaciones que requieren una mejora sin duda. Aunque es verdad, que no todos los equipos son capaces de hacer lo que hace el Barcelona en los últimos metros", apostilló.

Yeremy, en perfecto estado

Sobre Yeremy Pino, reconoció que está "bien". "Ya la semana pasada estuvo en el banquillo, estaba bien. Ahora también, lo que pasa es que habrá que medir bien el tiempo que pueda estar en el campo. Es verdad que las opciones mañana son muchísimo más altas que las que tuvo la semana pasada. Ahora, esta semana ha entrenado prácticamente todos los días con el grupo y no ha habido ningún freno de ningún tipo, pero no olvidemos que sale de cinco o seis semanas de lesión y el regreso debe ser progresivo. Veremos si juega de inicio lo que juega y, sino, cuánto tiempo le podemos dar al final. Seguramente participará", explicó.

Sobre el rival

Del Cádiz destacó que es "un equipo aguerrido, que cuenta con jugadores de calidad que te pueden comprometer. Es un equipo que no necesita tanto como para hacer peligro", por lo que avisó que sus jugadores "deben tener el balón y evitar las pérdidas, por lo que debemos seleccionar bien estas opciones ataque para que ellos no tengan opciones de pillarnos a nuestra espalda".

"Después está la faceta defensiva, no por acumular gente vamos a ser eficaces defendiendo, ya que hemos visto cómo con muchos jugadores por detrás del balón no somos capaces de defender bien. Es algo que trabajamos para mejorar, ya que con lo bien que hacemos las cosas hacia adelante, si lo hiciéramos en defensa, estaríamos teniendo el equilibrio necesario para sumar puntos para estar arriba", prosiguió.

Mercado de fichajes

En cuanto al inminente cierre del mercado de fichajes en España, recordó que "hay mercados que todavía no se van a cerrar hasta dentro de dos semanas (Arabia), por lo que siempre puede haber una sorpresa".

"Yo ya me he manifestado en este sentido, ya dije que estas jornadas se debían haber jugado con el mercado cerrado. Al no ser así, altera mucho el trabajo y la funcionalidad de las plantillas. Es algo que no está en nuestras manos, por lo que, pase lo que pase, debemos aceptar que es así y que no podemos hacer mucho".