Risueño, sincero y contando los minutos para volver a sortear rivales en la banda izquierda. Yeremy Pino repasó la actualidad amarilla y su situación personal en este arduo inicio de temporada. Lo ha pasado mal mentalmente por la lesión, pero ya está totalmente recuperado para jugar ante el Cádiz. Su energía, desborde y velocidad le dará un plus a una delantera amarilla que le echa de menos. Será su cuarta temporada con el primer equipo, y a pesar de ser un joven de 20 años, tendrá un rol protagonista. Es el único superviviente del tridente que enamoró a la Cerámica el pasado curso (Pino-Nico-Samu) y confía en convertirse en uno de los pilares de este Submarino.

El habilidoso extremo canario, con una sonrisa en su rostro, aseguró que está en plenas condiciones para regresar al césped:"Me encuentro muy bien y creo que mañana puedo volver. Estoy con demasiada ilusión y ganas de ayudar al equipo", dijo motivado.

El internacional, a pesar de las dos derrotas en casa, es optimista "El Betis es un gran equipo y siempre nos ha costado en casa, mientras el Barcelona es uno de los mejores del mundo. Lo positivo es que le plantamos cara, creo que tiene mucho mérito darle la vuelta a un partido", prosiguió.

Retomando su situación personal, insistió en que "espera estar el viernes en el Nuevo Mirandilla ayudando al equipo", y subrayó que "la recta final del pasado curso tuvo un magnífico nivel con la guinda del título de la Conference League con España". Un cierre de curso al que llegó mermado físicamente:«Acabé un poco jodido del adductor y el recto... y me pasó factura, pero ya estoy preparado para lo que me pida el míster».

Sobre una posible convocatoria con España, es consciente de que no será fácil, pero mantiene la esperanza: «Si me llaman de p... madre, que te voy a decir, estaré listo para defender a mi país, que es un gran orgullo», mientras que no se pronunció sobre el caso Rubiales:«Ahí no me meto, son temas de ellos y espero que se solucione lo antes posible».

Un paso adelante

Un Yeremy Pino que se ha ganado a base de regates, goles y excelentes actuaciones convertirse en una pieza clave para Quique Setién. De revelación a realidad, así lo dicen sus números... y él lo sabe: "Sí la verdad que sí, esta va a ser mi cuarta temporada y me veo con mucha responsabilidad. Me han dado confianza y peso en el equipo. Espero devolverlo en el campo y seguir mejorando día a día para ayudar lo máximo posible al Villarreal».

Respecto al duelo de mañana ante el Cádiz, alertó de la dificultad del rival: "Va a ser un partido complejo, ellos van a buscar su juego, balones al espacio y a los delanteros para que la peinen". Una de las claves para será "estar muy vivos, atentos a los duelos y los pequeños detalles". "Sería un victoria muy importante para irnos al parón con buenas sensaciones", concluyó. Yeremy ya está listo para devolver la alegría y el descaro a su querida banda izquierda.