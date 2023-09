Los partidos víspera de un parón por ventana FIFA de selecciones nacionales siempre son un arma de doble filo. Una victoria sirve para reforzar todo lo realizado hasta la fecha, pero una derrota te deja 15 días de dudas y preocupaciones tanto en los componentes del equipo como en el entorno. En el caso del Villarreal CF, el equipo de Quique Setién afronta este viernes por la tarde en el Ramón de Carranza (19.30 horas) un delicado compromiso ante un siempre incómodo Cádiz CF.

El conjunto amarillo visita al otro Submarino con las dudas generadas en su sistema defensivo como local, con dos derrotas en La Cerámica de los tres partidos de LaLiga disputados hasta la fecha (solo se ganó por la mínima al Mallorca en Palma).

Un encuentro más importante de lo que parece, ya que en caso de derrota, sumar solo 3 puntos de 12 posibles generaría muchas dudas en un Villarreal del que se espera que puede pelear por las plazas de Champions League en el campeonato doméstico.

Los varapalos en el coliseo groguet ante Betis y Barça han encendido la alarma en cuanto a la solidez defensiva del equipo, reconocido ayer por el propio Setién.

Con la actitud de Mallorca

Con ello, con vistas al duelo de esta tarde-noche, los amarillos se encomiendan al oficio y actitud ofrecida en Mallorca, donde se mantuvo la portería a cero, no se cayó en la trampa del rival y se aprovechó una de las oportunidades de que se dispuso para llevarse el triunfo.

El Submarino sabe que este viernes enfrente tendrá a un rival incómodo, que vivirá muy cómodo sin balón y le presionará fuerte para robar y cogerle a la contra, una trampa similar a la que le planteó el Mallorca, pero que los de Setién tiene bien estudiada, conscientes de que el Cádiz intentará que se juegue a lo que a ellos les interesa y no a la atractiva propuesta del Villarreal, ya que a intercambio de golpes, por calidad, lo de la Plana Baixa son muy superiores.

Yeremy y Albiol, a tope

Un partido para el que Quique Setién tiene a todos sus futbolistas disponibles, a excepción de los consabidos lesionados Coquelin y Alberto Moreno. El resto, incluso Yeremy Pino y Albiol, ya están al 100%.

El técnico confesó ayer que el extremo canario ya podría partir desde el inicio, aunque parece que ante el Cádiz todavía iniciará como suplente, al igual que el central valenciano, dado el buen momento del exjugador del ACMilan Matteo Gabbia.

Con ello, la única duda radica en saber si el Villarreal jugará con Álex Baena en el centro del campo, como sucedió en Mallorca, o si el almeriense pasará al extremo, fortaleciendo más la medular con un jugador estilo Étienne Capoue o Santi Comesaña, como utilizó ante Real Betis y Barcelona.

Baena, un referente

Al respecto deun jugador clave como Álex Baena, Setién ayer ensalzó la figura del polivalente futbolista andaluz, al que reclamó incluso para la selección. «Creo que Baena es un jugador excepcional, muy bueno, que tiene unas condiciones extraordinarias, pero tiene margen de mejora, como todos. Está trabajando muy bien y no me extrañaría nada que le pudiera convocar, porque ha hecho muy buenos partidos. Sobre la convocatoria con España, esa es una decisión también particular ante la opinión de un seleccionador que tiene su manera de ver las cosas y sus percepciones», argumentó el cántabro.

Equipo tipo

El posible once que podría alinear en el Ramón de Carranza no diferirá del formado por Jörgensen en portería, una línea de cuatro en defensa con Foyth y Pedraza en los laterales, con presumiblemente Gabbia acompañando a Cuenca en el eje de la zaga (Mandi y Albiol compiten por el puesto con el italiano); Parejo como pivote por delante de la defensa, escoltado por Ramón Terrats y Capoue o Santi Comesaña como interiores; y la tripleta ofensiva para Álex Baena, Gerard Moreno y Alexander Sorloth.

Es el once tipo por el que está apostando Quique Setién en este inicio de la temporada 2023/24, el que tiene previsto mantener por a ahora, a puertas del primer parón FIFAde selecciones. Tras ello, arrancará también la Europa League y es ahí donde el técnico cántabro tendrá que comenzar con las rotaciones y la dosificación de esfuerzos tanto en LaLiga como en el torneo continental.