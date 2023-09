Raúl Albiol y su toque de atención en el Villarreal

Es el capitán, uno de los pesos pesados del vestuario y un futbolista que siempre da la cara, tanto en las buenas como en las malas. Raúl Albiol no escurrió el bulto y analizó la dura derrota del Villarreal en el Ramón de Carranza (por 3-1) del pasado viernes, un encuentro marcado por la remontada del Cádiz, la expulsión de Alfonso Pedraza y el exceso de concesiones defensivas.

El central de Vilamarxant atendió a Movistar+, la televisión con los derechos de la competición, donde no desvió la atención hacia otro lado, encarando de frente la pobre imagen del equipo de Quique Setién en esta cuarta jornada.

Todo en contra

«Se nos fue el partido en la primera parte», explicó, en un primer momento, Albiol, quien apuntó a la primera media hora de juego como clave para el devenir del choque. «Nos habíamos adelantado nada más comenzar, pero luego el gol de córner, la lesión de Sorloth, el penalti…», enumeró el internacional. «Desde luego, nos pasó de todo, y todo fue negativo para nosotros, por lo que luego ya fue muy complicado reaccionar», arguyó.

Sin excusas arbitrales

El zaguero amarillo consideró que, en la acción previa al saque de esquina del 1-1, Jorge Cuenca fue objeto de falta, pero no lo quiso poner como un atenuante de la derrota, la tercera en este primer mes de competición liguera. «En el córner previo al empate a uno ha habido una falta que el árbitro no quiso señalar», evaluó. «Son acciones que, si no se señalan, luego pueden terminar en gol, como así fue», ahondó. «Pero no nos podemos escudar en eso: los errores han sido nuestros, y nada más», añadió, entonando el mea culpa en nombre del equipo groguet en el Carranza.

Corregir errores

Para Albiol es fundamental aprender de este tipo de situaciones y expulsar estas concesiones que se están repitiendo durante los últimos ejercicios. «Debemos aprender de esto, porque ya nos pasó el año pasado en Mallorca también; y, bueno, esperamos corregirlo», comentó con rotundidad a raíz del 3-1.

Después de sumar en LaLiga EA Sports la tercera derrota en cuatro jornadas, el defensa internacional amarillo tiene claro que urge enderezar el rumbo: «La línea desde pretemporada no ha sido buena», comparó. «Los amistosos no cuentan, pero sí que es verdad que no hemos empezado bien, pero es la jornada cuarta y todavía queda mucha liga, por lo que intentaremos trabajar y mejorar», subrayó.

Defender mejor

Es más, no escurrió el bulto y dejó claro que son conscientes de que están encajando mucho. «La verdad que si seguimos recibiendo goles así, es casi imposible ganar: encajando dos o tres goles por partido es muy difícil ganar, así que habrá que empezar por defender mejor», acabó.