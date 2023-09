Ha vuelto a su posición favorita. A ese lugar en el que deslumbró a Europa y fue nominado para ganar el balón de oro en la temporada 2020/2021. Gerard Moreno, tras atravesar por un calvario de lesiones musculares durante los dos últimos años, y verse relegado a la banda derecha por el inflexible sistema de juego de Quique Setién, quiere volver a su mejor versión de la mano de José Rojo Pacheta, entrenador que desde el día uno le ha situado como segundo delantero, con total libertad, por detrás del grandilocuente Alexander Sorloth.

Entrando mucho más en juego en la zona central, el ‘7’ groguet marcó el tanto del empate al borde del descanso y tuvo un notable impacto en un ataque amarillo que le echaba de menos: "Ya sabéis todos que me encuentro mucho más cómodo cuando estoy cerca del área, eso no lo puedo negar», apuntó de primeras, mandando un recado al técnico cántabro, quien dijo que «los jugadores se debían adaptar al sistema y no se podía jugar para un futbolista".

En esa manifiesta diferencia destacó que «Pacheta me ha dado muchísima confianza y tengo que intentar estar a mi mejor nivel para disfrutar», sentenció sobre su reubicación. Respecto a su segundo gol liguero, el primero, en la victoria ante el Mallorca por 0-1, esbozó una sonrisa pero aseguró que lo vital es el bien grupal: «Al final intento ayudar al equipo con trabajo, no solo con goles, estoy muy contento porque ha servido para ganar el encuentro».

Confianza en Pacheta

Un triunfo in extremis ante el Almería, que como indicó Gerard, supone un plus a nivel mental para adaptarse al nuevo estilo del entrenador burgalés:«Era la mejor manera de empezar este nuevo desafío». E incidió en que «era fundamental sacar los tres puntos para tener una mayor tranquilidad. Es un proceso que lleva tiempo y debemos seguir mejorando partido a partido».

A pesar de las dudas que transmitió el Submarino, el goleador mandó un mensaje de optimismo: «Llevamos una semana de trabajo con el nuevo míster y tenemos mucho margen de mejora en ataque y en defensa. Estamos en un proceso de absorber los nuevos conceptos», profundizó, antes de lanzar un contundente: «Estoy seguro de que va a ser un gran año y ojalá sea así», ahondó.

Respecto al duelo ante el cuadro andaluz, reconoció que no estuvieron del todo acertados en ataque ante un Almería replegado que hizo un grandísimo partido en la Cerámica. «Tenían muchos jugadores por detrás del balón y nos costó combinar por dentro pero conseguimos el objetivo de ganar el partido. Creo que semana a semana iremos viendo lo que quiere el nuevo técnico», reiteró por enésima vez.

La mirada en Europa

Tras cambiar la dinámica en Liga, el Villarreal ya mira a Europa y prepara el duelo ante el Panathinaikos del próximo jueves (18.45 horas). El goleador amarillo alertó de la dificultad que entraña la primera fase de la Europa League: «Tenemos un grupo muy peligroso y será muy complicado en Grecia», dijo sobre el inminente rival. Consciente de que el calendario no da tregua en este frenético tramo del curso, afirmó que «todos los jugadores deben estar preparados porque tenemos seis partidos del próximo parón internacional». Gerard vuelve a sonreír de la mano de José Rojo Pacheta.