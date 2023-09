De un tiempo a esta parte en las ruedas de prensa al técnico del Villarreal B, Miguel Álvarez, se le pregunta por Javi Ontiveros. Un futbolista espectacular que tira del carro del filial amarillo hasta que le dura la gasolina. El entrenador jienense tiene claro lo qué significa el extremo marbellí para él y para el equipo. "Es el segundo año que le tengo bajo mis órdenes, y hemos recuperado a un jugador que estaba entre dos aguas, y está con nosotros con 26 años, y tiene que dar un paso adelante", explicó el máximo responsable del Villarreal B.

"Javi Ontiveros es mi debilidad, pero no voy a permitir que se relaje lo más mínimo. Se lo he dicho a él y por eso lo comentó a todos vosotros", dijo Miguel Álvarez. El sábado en Huesca "hizo una primera parte fenomenal y no lo ha hecho en la segunda porque le falta lo que le falta (físico)». Para el técnico, Ontiveros "tiene un talento impresionante, pero para jugar en el fútbol de élite, ese de exigencia máxima, ya sabe en lo que tiene que mejorar. A nosotros nos aporta muchísimo, pero hay que exigirle más porque viene condicionantes para volver a jugar en Primera División".

Te puede interesar: VILLARREAL B La previa | El Villarreal B quiere desactivar el cerrojo del fortín del campo de El Alcoraz

Muy entonado

Para Miguel Álvarez, el centrocampista marbellí "la pasada temporada hizo un final de campeonato muy bueno, ha hecho una gran pretemporada y su inicio de esta campaña también está siendo muy bueno, pero tiene que trabajar y mejorar porque por calidad y talento si se cuida puede volver a jugar en Primera División".