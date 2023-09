Dani Parejo tiene un don especial. Con el balón en los pies es un maestro. Sus compañeros en el Villarreal CF se sienten arropados cuando su 10 lleva el peso del juego. Es el líder y ayer se vio reflejado en el Spyros Louis de Atenas.

En la víspera al debut en la Europa League, Parejo recordó el título del ejercicio 2020/21. «Fueron momentos únicos e inolvidables en mi primer año aquí en el club. Aquella Europa League fue increíble. Fue mi primer título y el primero en la historia del club, y el camino que hicimos hasta llegar hasta él fue espectacular», comentó el centrocampista madrileño.

«No perdimos ningún encuentro en la Europa League esa temporada e hicimos una campaña magnífica que se refrendó con el título», prosiguió el mediocentro.

Aspirar a todo

Parejo analizó qué espera en este ejercicio. «Creo que tenemos un gran equipo y podemos aspirar a lo máximo. Luego esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y cada año que pasa es más complicado ganar un título. Además, hay que pensar que cada temporada solo hay uno entre 60 conjuntos que puede levantar el trofeo, solo gana uno, y la dificultad es enorme», expuso el de Coslada.

«Cada vez más los equipos dan mayor importancia a las competiciones europeas. Sin ir más lejos, esta temporada tenemos al Liverpool, por poner un ejemplo, que querrá ser el campeón», dijo.

«Ahora lo que debemos hacer es ir paso a paso, disfrutar del camino y encarar primero que nada la fase de grupos», añadió Dani.

La experiencia, un aval

Para el Mago de Coslada, «jugar en Europa es un privilegio para todos. Disfrutar de los campos y de partidos entre semana, ya que el ambiente que se genera es único».

«Tenemos que disfrutar del camino, competir e intentar llegar lo más lejos posible», recalcó un Parejo que finalizó expresando: «Cuando no has ganado, quizá lo ves lejos, pero cuando has ganado un título así, cuando has tocado el cielo una vez, parece que sea más factible o accesible, y por eso te sientes en condiciones de poder conseguirlo».