Disgustado por la imagen del Villarreal durante los últimos 35 minutos. Un tramo que condenó a un Villarreal débil en defensa y sin ideas en ataque para reaccionar al 1-2. José Rojo Pacheta, en un tono más decepcionado que en sus primeros partidos como entrenador amarillo, analizó la derrota del Submarino ante el Girona y fue muy crítico con la segunda parte. «Nos hemos alborotado, teníamos el partido donde queríamos y la última media hora ha sido un descontrol total, tengo que analizar qué hemos hecho nosotros como cuerpo técnico y que han hecho ellos como jugadores», apuntó.

El técnico amarillo no asimiló el repentino y negativo cambio del Submarino, que durante los primeros 55 minutos hizo un partido muy serio, pero que se desplomó incomprensiblemente tras el 1-0 de Parejo: «La primera parte ha sido buena ante un Girona que está en un momento dulce y que tiene mucha confianza. Es un equipo admirable... pero no podemos hacer los primeros 55 minutos y luego hacer lo que hemos hecho», reiteró en su discurso.

Sin estabilidad

Cuestionado sobre si le preocupa más el tema defensivo, que ya son 13 goles encajados en siete partidos, o la poca chispa en ataque, fue claro y aseguró «que me preocupa todo, en ataque creo que hasta el gol hemos estado bien, pero después no hemos sido estables y esto es lo que tenemos que arreglar para tener una misma línea», reconoció preocupado por las dos caras del Villarreal:«Si tu eres estable estarás más cerca de ganar y el equipo lo ha intentado con más corazón que con movimientos tácticas. Tenemos que controlar esa ira».

El burgalés cumplió su cuarto encuentro como entrenador groguet, y aunque se han visto detalles de lo que pretende conseguir, todavía está lejos de ser un equipo competitivo. Así valoró sus primeras semanas al frente del equipo: «Yo vengo a adaptarme a los jugadores, tengo una filosofía de juego pero tengo que adaptarme y hasta ahora me ha ido bien. Esto va a ser un proceso largo», detalló.

Volviendo al duelo ante el actual líder, continuó lamentando no aprovechar los tramos positivos:«Si estás en tu mejor momento y no te adelantas el rival te castiga y hace mucho daño. Es lo que tenemos que arreglar, hay que ser consistentes siempre».

Además, recalcó que no «puede ser que en dos partidos consecutivos te empaten al poco tiempo de adelantarte», como ya ocurrió en Vallecas, donde el 0-1 solo asomó un minuto en el marcador. En ese sentido, señaló que «el Villarreal cuenta con futbolistas muy experimentados que saben manejar los tiempos del partido».

Respecto al cambio de Albiol, aclaró que fue por un tema de prevención: «Matteo estaba fresco y ellos al contraataque podían hacer daño. Raúl lleva dos partidos exigentes y queríamos prevenir cualquier tipo de lesión».

¿Getafe, una final?

La respuesta fue contundente: No. Una final no hay nada más allá, se acaba. Es otro partido más, si hablamos de finales en la jornada ocho creo que no es bueno, luego vamos a Europa y viene Las Palmas». En dicha afirmación, continuó explicando que el duelo ante el Girona era muy importante y lo hemos afrontado con esa responsabilidad, pero el rival en los últimos 30 minutos ha sido muy superior», finalizó un contrariado Pacheta.