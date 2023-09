La previa | Paso al frente del Villarreal ante el Girona

El efecto Pacheta tiene un nuevo examen esta tarde en un inicio de etapa del nuevo entrenador del Villarreal CF que es un no parar. A excepción del varapalo en Atenas, con dolorosa derrota ante el Panathinaikos en Europa League, las prestaciones del Submarino en LaLiga son otras bien distintas, con cuatro puntos de seis posibles, con el buen sabor de boca que dejó el empate del pasado domingo en Vallecas ante el Rayo Vallecano (1-1). Es por ello que los amarillos buscan el 7 de 9 ante la visita al Estadio de la Cerámica del Girona (19.00 horas), el equipo más en forma en estos momentos de Primera División.

Pese a las dudas generadas por el juego en el triunfo del debut de Pacheta ante el Almería (2-1), unidas al KO europeo en Grecia, los de la Plana Baixa volvieron a ser un bloque reconocible en la siempre complicada encerrona vallecana. Jörgensen demostró que es un portero fiable, Albiol tiró de galones pese a cometer un grave error, Mandi acompañó de manera notable, Alberto Moreno y Foyth rindieron como se espera de ellos, Parejo volvió a ser el metrónomo que todos desean y los futbolistas ofensivos generaron muchas ocasiones, logrando Sorloth su cuatro gol en seis jornadas.

El aspecto físico preocupa

Una mejoría en el juego que ahora debe ir acompañada de una progresión física, ya que tanto Pacheta como su cuerpo técnico, aunque no puedan reconocerlo públicamente por corporativismo, se han encontrado con una plantilla cuyo estado físico dista mucho del que debe tener un club de élite en el mes de septiembre, más si cabe habiendo hecho un stage de pretemporada en un lugar ideal para ello como Suiza.

El bajón físico del Villarreal ante Almería y Panathinaikos fue notable, una circunstancia que ya empezó a cambiar ante el Rayo, donde ese bajón fue menor.

A reponerse a las bajas

A ello hay que unir las múltiples lesiones que están sufriendo los futbolistas del Submarino, algo que no se entiende a estas alturas de campeonato y de lo que tampoco tiene culpa el nuevo cuerpo técnico.

Al margen de la de Coquelin, que está encarando su fase de recuperación de una lesión de gravedad, y a la baja de Jorge Cuenca, que todavía no está disponible de su esguince de tobillo, Pacheta no podrá contar con Gerard Moreno, que fue sustituido ante el Rayo por unos problemas en el soleo izquierdo y al que, como dijo el técnico, no se le quiere forzar.

Cuenca podrá estar ante el Getafe, partido al que probablemente no llegue Gerard, que será reservado para la Europa League. Quien no jugará ni uno ni otro partido será Denis Suárez, cuya lesión de isquios le apartará un mes de los rectángulos de juego.

Con ello, y ante la baja del sancionado Alberto Moreno, Pacheta, que no desveló si hará rotaciones, podría alineas a Jörgensen en portería, una línea de cuatro atrás con Foyth y Pedraza en los laterales, junto a Gabbia y Albiol o Mandi en el eje; un doble pivote con Parejo y el regreso al equipo titular de Capoue; con Yeremy Pino y Álex Baena en los costados, Sorloth como ‘9’ y para acompañarle pelean Trigueros, que apunta a titular, Brereton Díaz y Morales. Hoy toca dar un paso al frente.