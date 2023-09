Con la obligación de relanzar el vuelo. El Villarreal, que desde la llegada de José Rojo Pacheta, continúa sin encontrar el rumbo adecuado, quiere despegar en Getafe y disipar las dudas tras la dolorosa derrota ante el Girona, antes de recibir al Rennes en un duelo vital en el devenir en la Europa League. En pleno mes de septiembre, parece osado hablar de finales, pero el Submarino necesita empezar a sumar de tres en tres para conseguir una estabilidad que añora en este inicio de curso. «Vamos a Getafe a ganar, necesitamos tranquilidad, soy muy positivo», lanzó el entrenador amarillo en la previa.

Para ello deberá salir con una sonrisa del dentista, que es equiparable al Getafe de Pepe Bordalás, más si tu dentadura llega en problemas. Que se lo pregunten al Barcelona o al Real Madrid. Uno empató y otro ganó de milagro en el descuento. En el Coliseum, el conjunto amarillo, prevenido por el juego tosco y ramplón azulón del ‘cirujano’ Bordalás, especialista en ponerle una incomoda ortodoncia a sus rivales a base de interrupciones, mucho físico y ritmo lento en un juego directo : «Es un equipo muy competitivo que genera un estrés», alertó Pacheta.

A salir del bache

Sumar los tres puntos en Getafe espantaría de un plumazo las turbulencias. El ejemplo a seguir, los primeros 55 minutos ante el Girona. Lo que no puede volver a ocurrir, los siguientes 35, donde el equipo se desplomó de forma incomprensible en «un descontrol total», dixit por el entrenador amarillo. Un Villarreal que necesita su mejor cara y sostener un óptimo nivel físico, futbolístico mental durante los 90 y tantos minutos de juego: «Trabajamos para arreglar todo lo que vemos mal. Creo que no es cuestión del físico. Estamos analizando todos esos minutos», aclaró.

Debilidad defensiva

La sangría defensiva está siendo uno de los grandes problemas, con 13 goles encajados, a una media de casi dos por partido, por lo que necesitas casi tres para ganar. Con el nuevo técnico, no ha cerrado la portería en ningún partido, y con ello, al menos, te aseguras el botín de un punto. Además, en los dos últimos encuentros, el rival te ha empatado en un abrir y cerrar de ojos. Una vulnerabilidad y falta de concentración a corregir y que mejor momento que esta tarde en Getafe.

Posible once

En un calendario asfixiante, este será el cuarto de los siete partidos que va a disputar el Villarreal en 21 días, con un balance de dos derrotas, una en Europa League, un empate y solo una victoria, ante el Almería en el inicio de esta cuesta llena de trampas. Aunque a priori no parecía el tourmalet, el once podría parecido al de hace tres días ente el Girona, con la posible entrada de Santi Comesaña en detrimento de Capoue y la de Trigueros en lugar de Morales, para darle más control al centro del campo. El que está descartado es Gerard Moreno, que sufrió una sobrecarga ante el Rayo Vallecano y todavía no entrena con el grupo. Tampoco estarán Denis Suárez ni Coquelin, pero si volverá a una lista Jorge Cuenca.

En esta situación, el Villarreal buscará recuperar la sonrisa en el Coliseum Alfonso Pérez. Momento para remontar el vuelo.