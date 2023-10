El hombre del partido. Filip Jörgensen salvó al Submarino con nueve paradas en Getafe, dos de ellas antológicas. El joven guardameta se sinceró tras el partido: «Hoy me he sentido bien, no hago caso a lo pitos, y solo me centro dar el cien por cien por el escudo".

Un Jörgensen que ensalzó la capacidad de resistencia: «Se nos puso difícil cuando expulsaron a Baena en el minuto 24, tocó sufrir, corrimos mucho y al final nos llevamos un punto, e incluso pudieron ser tres porque tuvimos una gran oportunidad». Respecto a la dinámica inestable del equipo, aseguró «que el inicio no ha sido el deseado», pero confía en darle la vuelta a la dinámica: «Con este esfuerzo ganaremos mucho». Por su parte, afirmó que a pesar de su juventud está ganando mucha confianza cada partido que juega: «Todos los encuentros me dan nuevas experiencias y mi objetivo es mejorar día a día. Espero seguir progresando», ahondó. Un guardameta que ha estado en el punto de mira de la afición amarilla, pero lo entiende como parte de su posición: «Todos los porteros han pasado por épocas así. El club y los jugadores confían en mi que es lo importante, yo sigo fuerte», dijo orgulloso. Tras el pitido final, Pepe Reina fue a felicitarlo y el sueco confesó que Pepe es una persona «que le está ayudando muchísimo».