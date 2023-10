La crónica | Un ordenado Villarreal B arranca un gran punto ante el Levante en el Ciutat de València (1-1)

Este punto tiene un gran valor para este Villarreal B en clara progresión. Es el segundo consecutivo, sí, pero en el campo de uno de los gallitos de la categoría como es el Levante. Los muchachos de Miguel Álvarez se adelantaron en el marcador en la segunda parte y una indecisión posibilitó el empate de los locales. Antes, Lanchi adelantó a los vila-realenses. El filial dio la cara y le jugó de tú a tú al equipo de Javi Calleja.

Haciendo gala de un buen planteamiento, saber estar en el campo, jugar con las líneas bien juntas y sin perder las señas de identidad, el filial amarillo completó una muy buena parte neutralizando al conjunto levantinista. No se vieron goles porque apenas se fabricaron ocasiones de gol. Quiso, pero no pudo la escuadra local de Javi Calleja. También lo intentaron los muchachos de Miguel Álvarez, que acabaron el primer tiempo teniendo el balón ante un rival al que no se le podía conceder ni un centímetro.

Este partido intersemanal lo afrontó el Villarreal B con cuatro caras nuevas en el once respecto al que sumó un meritorio empate frente al Alcorcón el pasado sábado. Antonio Espigares ocupó la posición de central en sustitución de Abraham del Moral; en el centro del campo Aitor Gelardo reemplazó a Carlo Adriano, el extremo Javi Ontiveros cedió su puesto a Adrià Altimira, y el ariete uruguayo Andrés Ferrari entró por el goleador Álex Forés. El Levante realizó hasta seis rotaciones.

Con todo ello, y sin apenas ocasiones de gol, se llegó al final de un primer tiempo con posesión local (55-45%) y con siete remates de los locales (sólo uno entre los tres palos) y tres desviados de los visitantes. Y en la reanudación movió ficha el técnico local Javi Calleja dando entrada a Oriol Rey en el centro del campo y a Fabricio Dosantos en el ataque. Y a los 27 segundos no llegó el 1-0 porque el brasileño remató desviado.

El VAR

Apenas se llevaban siete minutos de la segunda parte y el goleador local, el marroquí Mohammed Bouldini, de perfecto derechazo, puso en ventaja al Levante. Lo revisó el VAR y tras cinco minutos de meditación el colegiado no dio validez. Señaló fuera de juego. Anulado el gol, Miguel Álvarez hizo tres cambios: entraron Rodri, Forés y Ontiveros y se marcharon Altimira, Requena y Ferrari.

Del posible 1-0 se pasó al 0-1 en el minuto 62. Carlos Romero dobló a Ontiveros, que le cedió el balón. El valenciano centró raso al segundo palo y el lateral gaditano Lanchi con la derecha envió el cuero a la red. Alegría que duró nueve minutos. Tiempo que precisó Fabricio para rematar con la chepa un centro de Brugué, tras la poca decisión del portero Iker Álvarez y el central Lekovic. Grave error. Luego a sufrir las envestidas locales.

El Levante se puso a tocar y a buscar espacios, pero no los encontró. Al final empate para el Villarreal B, el segundo consecutivo, y ahora a pensar en el siguiente partido que será el lunes 9 a las 21.00 horas contra el Espanyol en el Estadio de la Cerámica.