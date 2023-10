Álex Baena está en el punto de mira por su actitud en el terreno de jugo. El jugador del Villarreal, que fue expulsado el pasado fin de semana ante el Getafe por un codazo a Mitrovic, también se vio envuelto en varias acciones peligrosas ante el Stade Rennes. Acabó con amarilla y tras ser sustituido se marchó enfadado al vestuario. Una conducta que no ha pasado desapercibida para Pacheta, que tiene el reto de evitar estos comportamientos y reconoció que mantuvo un acharla «muy productiva» para el talentoso mediapunta groguet.

En esa línea, desveló que está trabajando para que esto no vuelva a ocurrir, ya que no es bueno ni para el jugador ni para el equipo: «Es un chico que lleva muchas expulsiones durante su carera, le vamos a ayudar, le voy ayudar a que sea mejor porque es un chico excepcional. Vamos con él para que no suceda más esto, él se sienta un jugador importante y diferencial. Tengo un reto excepcional con el para que esto no pase más. Creo que él es consciente y vamos a hacer crecer a Álex en ese aspecto», explicó.

Por último, se deshizo en elogios ante uno de los jugadores más determinantes del Submarino: «En lo futbolístico es excepcional. Es vertical, tiene pegada y esas ganas, pero siempre digo que hay que controlar la ambición y la ira. La ambición es el mejor motor, pero no puedes estar descontrolado», sentenció un Pacheta que tuvo una charla con el futbolista para evitar estas reincidentes reacciones.

Sobre Las Palmas

Todavía saboreando el vital triunfo en la Europa League, pero con la mente ya en el trascendental duelo ante Las Palmas. El entrenador del Submarino Pacheta manfiestó que su equipo debe hacerse a la rutina de vencer en todos los partidos y que eso es algo que sólo se logra «ganando». «Nuestro camino es intentar ganar todos los días. Y en eso estamos. Tú puedes hacer bien las cosas, pero al final debes vencer, que es lo que te refuerza como equipo y hace mejor al jugador», señaló el burgalés, quien añadió que si un futbolista gana «cree en lo que hace, en ti y en el trabajo».

Pacheta, que confía en poder contar tanto con Juan Foyth como Gerard Moreno para el partido ante el cuadro canario, aunque desveló que tomarían la decisión tras el último entrenamiento, se mostró satisfecho de la evolución del equipo y de su capacidad de sufrimiento en los partidos ante Getafe y el Stade Rennes.

«La gente vio que toca sufrir y que hay que ajustar cosas para crecer, pero creo que hacemos cosas bien y hay que seguir repitiéndolo. Ese es el reto que tenemos», comentó Pacheta, quien indicó que no está condicionado por el calendario para hacer sus alineaciones, si bien abrió la posibilidad de realizar rotaciones. «A mí no me importa jugar cada tres días y este equipo está preparado para eso, pero es verdad que han pasado pocas horas del último partido y hay riesgo de lesiones», y prosiguió detallando que ver a su equipo «con más tono», si bien admitió que aún le falta algo de confianza. «Creo que estamos creciendo en ese aspecto y creo que el equipo va a llegar bien al encuentro. Estamos mejorando en todo. Ahora estamos defendiendo muy juntos y desactivando a los rivales», ahondó el técnico amarillo, quien reconoció que el Villarreal aún debe mejorar más y ser más consistente durante más minutos.

Quiere más estabilidad

Las segundas partes están siendo uno de los lunares del Submarino: «Siempre tenemos unos minutos en los que no lo somos, minutos en los que el rival nos mete el miedo en el cuerpo y no se hace dudar». Por su parte, reconoció que la línea de la mediapunta es la que menos está luciendo: «Probamos con Denis y se lesionó, también Gerard, es la zona en la que más cambios estamos teniendo, pero conforme mejore el equipo creo que estos jugadores lucirán más».

A su vez, lanzó un capote a los futbolistas que están contando con menos oportunidades: «Ilias, Brereton y Jorge Cuenca son los que menos han participado pero son muy buenos, Ilias va a tener su momento y cuenca va a ser un jugador muy importante, tienen muy grandes condiciones».

En relación a la UD Las Palmas, Pacheta expresó «que es el equipo que más pases da en la Liga», por lo que pidió a sus jugadores «paciencia» para no desajustarse cuando le dominen y «capacidad para desajustar» cuando sea el Villarreal el que tenga el balón. «Ellos manejan el balón, lo que te lleva a cansarte y a desajustarte, y ahí es cuando te hacen daño y son verticales. Nosotros debemos tener más balón. El que más tenga la pelota y mejor la maneje tendrá más opciones de ganar», aseveró el burgalés, que confía en sumar la segunda victoria en la Cerámica y arrancar definitivamente en el torneo de la regularidad.