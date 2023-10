Es una de las voces autorizadas del Villarreal. Un capitán dentro y fuera del vestuario. Dani Parejo no se mordió la lengua, y en caliente, tras la dolorosa derrota ante Las Palmas, alzó la voz ante los pitos recibidos por cierto sector de la afición, concretamente por varios fallos en los pases cuando el conjunto canario ganaba por 0-2 y el Submarino andaba desquiciado sin encontrar la fórmula para reaccionar.

Sin ser preguntado por ello, el centrocampista mostró su opinión por los silbidos recibidos: "Quería decir una cosa a nivel personal, he vivido muchas situaciones como las que en mi campo me han pitado", en alusión a los momentos difíciles vividos en Mestalla. Una situación nueva y puntual en la Cerámica: "Prefiero que me piten a mi, porque tengo personalidad, soy quien soy, pero que sepan que no hacen nada bien ni al equipo ni al club ni al jugador”, lanzó hacia la afición amarilla, para continuar con su discurso: “Si vienen al campo a pitar, que piten en el final del partido. A mi me da igual, pero es peor para el equipo”, expresó un Parejo muy cabreado con la situación vivida en ciertos momentos.

En la misma tónica, argumentó “que todos sabemos lo complicado que es ganar cuando vas a otro campo” y que la Cerámica "debería ser un fortín para nosotros y un estadio difícil sacar puntos". Precisamente, el Submarino solo ha sumado tres puntos de los 15 en juego, con cuatro derrotas y una victoria in extremis ante el Almería.

Respecto al partido, Parejo aseguró que la derrota "fue injusta” y que generaron muchas más ocasiones de gol: “Creo que ha sido un partido en el que ellos han tenido el balón, creo que el fútbol no ha sido justo y que nos merecíamos los tres puntos”, aseguró".

Una derrota gestada con dos golpes anímicos en momentos clave: en la última acción de la primera parte… y prácticamente la primera de la segunda: “Es verdad que en la última jugada nos meten un gol y en el 48 un penalti en contra 0-2, el equipo ha querido y no ha podido ser, creo que hemos hecho suficientes cosas para ganar el partido”.

Por su parte, también lanzó un mensaje a LaLiga por los últimos horarios: “Creo que están siendo injustos, llevamos dos partidos a las 14.00 horas después de jugar la Europa League el pasado jueves, hace mucha calor y creo que no es lógico».

Pacheta sobre los pitos

«Parejo es un jugador muy importante para este equipo, a mi no me gusta que piten porque no es bueno para el grupo ni para el propio jugador, pero tenemos que cambiar los pitos por aplausos, como lo cambiamos, ese es mi trabajo. Ese es mi reto", dijo Pacheta sobre los pitos.