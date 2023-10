Era el minuto 45 cuando Yeremy Pino, en un repliegue defensivo, sintió un pinchazo en los isquiotibiales. «Creo que se ha roto y tiene una lesión importante», desveló Pacheta. Una dolencia que a falta de conocer el parte médico oficial, le puede apartar de los terrenos de juego alrededor de un mes, por lo que no podrá acudir a la cita con la selección, además de perderse los próximos partidos con el Villarreal».

En una acción surrealista, el extremo canario realizó una dura falta y recibió la tarjeta amarilla tras notar el pinchazo. Inmediatamente, hizo el gesto del cambio y se marchó cabreado al vestuario, ante la incredulidad de Pacheta, que no entendía nada: «El chico se ha ido frustrado, no se tiene que ir, tiene que quedarse, pero se ha ido muy frustrado, no debe hacerlo, esto es lo que ha pasado, la habrá venido a la cabeza la selección y se ha ido disparado. Ante reacciones así, tiene que estar mucho más tranquilo», reconoció Pacheta.

De este modo, Yeremy Pino, que todavía no ha marcado durante esta temporada, afronta un periodo de recuperación y se une a las bajas de Denis Suárez y Francis Coquelin en el Villarreal. Un palo para el canario, que tenía la ilusión de representar a la selección en el parón internacional.