Con un semblante optimista y convencido en que el Villarreal va a sacar esta enrevesada situación deportiva adelante. Fernando Roig analizó la actualidad deportiva en la presentación del proyecto Endavant Esports y mandó un mensaje de tranquilidad y de unión ante el nerviosismo existente tras la dura derrota ante Las Palmas y la inestable dinámica de esta temporada: “Hay que apretar y no regalar absolutamente nada, siempre digo que lo que nos da de comer es estar en la Liga Española, hay 20 equipos que quieren estar y el Villarreal no es una excepción. Nuestra obligación es remar todos para el mismo sitio y apretar todos juntos porque si no no llegaremos", expresó.

Sobre el nerviosismo existente en cierto sector de la afición, Fernando Roig fue tajante: ¿Y yo estoy de lo más contento no? Aquí hay que apretar porque los demás equipos juegan" y realizó un símil con el filial amarillo: "El Espanyol vino aquí a jugar contra el B con un presupuesto multiplicado, se pensaban que iban a ganar con la gorra y resulta que no, les dimos un baño", apostilló. En la misma línea, aseguró que "la gente debe saber que no es fácil". "Hay momentos buenos y malos, ahora hay equipos por debaho del Villarreal y si el año que viene queremos estar en primera división tenemos que apretar, y si no apretamos todos juntos, lo tendremos complicado y difícil". A su vez, destacó la importancia de mantener la calma: "Si empezamos a ponernos todos nerviosos, lo que hay que aguantar es la calma… y cuando vienen las cosas difíciles es cuando se tiene que demostrar lo que uno desea". En alusión a los pitos del pasado encuentro en la Cerámica, y a las polémicas declaraciones de Dani Parejo, Roig insistió en que deben remar todos juntos: "Estás en tu casa, te dicen algo y te pones más nervioso. Yo creo que todos juntos tenemos que apretar para ir al mismo sitio, creo que la meta es muy importante". Una primera meta que para el presidente es seguir en primera: "No podemos perder esa humildad y creernos que somos otra cosa, hay 20 equipos y bajan tres. Ese objetivo no hay que perderlo nunca de vista. Desde la humildad conseguiremos éxitos, desde la prepotencia, no conseguiremos absolutamente nada", apuntó. Respecto a la primera fase de Pacheta como entrenador del Submarino, en la que ha sumado dos victorias, dos empates y tres derrotas, destacó que el único camino es el trabajo y el trabajo: "¿Cómo la tengo que valorar? hemos empatado, ganado y perdido, lo que hay que hacer es volver y apretar todos juntos": Un parón que le puede venir bien al conjunto amarillo para trabajar en la idea que quiere implementar el nuevo míster y que todavía está lejos de su mejor versión: "Hay jugadores internacionales que no están, pero hay que apretar y cada uno hacer su labor. El entrenador entrenar, los jugadores jugar y la afición estar con el equipo", apostilló un Fernando Roig que confía en que la unión sea la clave para sacar adelante esta situación complicada.