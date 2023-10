Es consciente de que el inicio de temporada no ha sido el esperado y no oculta tener el mismo sentimiento de decepción que el resto de la masa social. El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, analizó este martes en Ràdio Vila-real de manera pormenorizada la situación actual del Submarino, pidiendo al aficionado que tenga los pies en el suelo, valore todo lo que se está haciendo y que apoye al equipo ahora en estos momentos delicados, poniendo énfasis en que lo más importante es seguir en Primera División.

El presupuesto

«Nosotros tenemos cada temporada un diferencial, comparado con nuestros rivales deportivos, de no ingresar de entre 20 a 25 millones de euros que otros clubs tienen en ingresos por masa social, marketing, ticketing, etc, porque son clubs de grandes ciudades y con eso no podemos competir. De lo recaudado por los socios para el Villarreal solo es el 4% del presupuesto», explicaba en relación al presupuesto.

«Cada año para cuadrar las pérdidas que hay al final de cada temporada necesitamos vender. A mí no me hubiera gustado vender a Pau o a otro jugador, pero necesitamos vender para que el club siga siendo sostenible», comentó en relación a las críticas en relación a que el equipo ha gastado menos de lo que ha ingresado por los traspasos de este verano. «Lo que ingresa el Villarreal por ventas es para el Villarreal, no para el bolsillo del presidente. El club es autosuficiente y debe costearse con lo que genera», prosiguió.

Estar entre los club top

Conscientes de que no puede competir con Madrid, Barcelona y Atlético, Roig quiere un Villarreal en el segundo vagón de clubs top, pero ello tiene un peaje. «Si queremos tener un presupuesto de 140 millones hay que ir vendiendo cada temporada a jugadores. Otra fórmula es a final de cada temporada que cada uno de los 19.000 socios ponga 1.500 euros y así paliamos la diferencia. Y la otra alternativa es bajar al tercer escalón de clubs en España y tener un presupuesto de entre 80 ó 90 millones», expuso, recalcando que «el que tenga otra solución y otra fórmula, que venga y nos lo explique. Yo estoy abierto absolutamente a todo».

Club modélico

El presidente groguet quiere que la gente valore lo que se ha conseguido. «Somos un club modélico. De 27 años que llevo aquí, 24 son en Primera División, 19 de ellas en Europa, hemos sido subcampeones de Liga, dos veces semifinalistas de Champions y campeón de la Europa League. Además, llevamos dos temporadas siendo el único club de España con equipo en Primera División masculina y femenina y el filial en Segunda División. Y a todo ello súmenle un estadio súper moderno, que ha dotado de plazas y espacios públicos para todo el pueblo de Vila-real. Y todo esto lo ha sufragado el Villarreal», dijo.

Un Roig que pidió a la gente que sepa dónde está: «Tendríamos que tener los pies en el suelo y valorar qué club somos y dónde estamos. Señores, somos el Villarreal, no somos de sangre azul. Somos de Vila-real y tenemos lo que tenemos. Que nadie se piense que somos lo que no somos. Lo primero que hay que hacer es mantener la categoría en Primera División».

Crítico con los pitos y opiniones ocultas en redes sociales

Una de las situaciones que más le afecta son los críticos bajo el anonimato de las redes sociales: «Aquí parece que la gente no es consciente de la realidad y hay mucho sabiondo. Dedicarnos a criticar en redes sociales o a silbar en el campo no es la solución».

«Tenemos que remar todos en la misma dirección, ser consecuentes y valorar lo que tenemos y lo mucho que cuesta todo. Todo lo que hemos conseguido es para Vila-real y para la provincia de Castellón, como las dos ciudades deportivas o el proyecto Endavant Esports, que nos cuesta mucho dinero para que todo el deporte minoritario de la provincia pueda competir en la élite, y llevamos ya 14 años con esto», argumentó.

Todos a una

El dirigente asumió la responsabilidad e hizo un llamamiento a la unidad. «Los responsables del club no estamos contentos de cómo nos está yendo la temporada. ¿Qué se cree la gente que no lo sabemos? Trabajamos muy duro para hacer cada año un equipo competitivo y que nos salgan las cosas bien. Ahora tenemos que ir todos en la misma dirección para ayudar a que salgan las cosas y para sacar esto adelante, y lo primero es mantener la categoría. Si luego podemos aspirar a Europa, ya se verá», enfatizó.

Y fue claro en su mensaje final: «A mí me enfada tanto la ola como la crispación. Porque una cosa parece que sea fácil y lo otro no lo entiendo. Pido a la gente que tenga cordura, paciencia y apoyo, y de nuestra parte pondremos trabajo y más trabajo. Quiero que la gente piense en groguet, el que quiera bien el Villarreal que sume y que apoye, el que quiera generar crispación que no venga», finalizó.

No te pierdas la entrevista

Escucha la entrevista íntegra a Fernando Roig en Ràdio Vila-real.