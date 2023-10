El Villarreal CF se ha reagrupado esta tarde, después de la conclusión de la fecha FIFA. Pacheta trabajó a puerta cerrada, a 72 horas del trascendental encuentro frente al Alavés. Lo que más le preocupa al burgalés, la delantera, después de que Yeremy Pino vaya a estar al menos cuatro semanas sin jugar, lo que se une a las particularidades en torno a Alexander Sorloth (ha tardado más en volver de la selección noruega), Ben Brereton Díaz (el que más tarde jugó) y Gerard Moreno (dosificado por su historial de percances musculares).

A todo esto, el sancionado Álex Baena, así como Denis Suárez y Francis Coquelin, tampoco podrán formar parte de la convocatoria contra los vitorianos, el domingo a las 18.30 horas.

La información

El club amarillo confirmó una de las malas noticias que dejó el último encuentro, contra Las Palmas: el percance muscular de Yeremy, que sufre «un daño muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda, según revelan las pruebas médicas».

Sin embargo, aunque el Villarreal no estipula el tiempo aproximado de recuperación, el regreso del canario no será una realidad hasta un mínimo de cuatro semanas, con lo que no estaría hasta el tramo final del 2023, posiblemente para los seis encuentros de diciembre.

Aunque Coquelin todavía no está para jugar, sí encara la recta final de la recuperación de su intervención quirúrgica, a raíz de la grave lesión que sufrió el 12 de enero, la rotura del ligamento cruzado anterior, por la que ya ha superado los nueve meses alejado de los terrenos de juego.

👥 Casi 250 días después, pisando campo con los compañeros, con muchas ganas de poder ayudar al equipo para daros alegrías, groguets. Gracias por todo el apoyo recibido. Más que nunca, #Endavant! 💛⌚ pic.twitter.com/IqnQqDtCHE — Francis Coquelin (@FCoquelin_off) 17 de octubre de 2023

El centrocampista francés ha realizado partes de algunos entrenamientos con el resto de sus compañeros en las últimas semanas, por lo que es inminente que pueda recibir el alta médica.