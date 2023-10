Villarreal-Alavés: ¿por qué es un partido más importante de lo que pueda parecer?

El Villarreal CF, acostumbrado a navegar a una buena velocidad impulsado por sus buenos resultados, de repente, ve cómo avanza poco. Hasta el punto, de que retoma el domingo a las 18.30 horas, frente al Alavés en el Estadio de la Cerámica, esta travesía 2023/2024 de la Liga EA Esports con el propósito de huir de una zona de descenso de la que apenas le separan dos puntos.

No es el conjunto vitoriano un rival de los más estimulantes, después de acostumbrarse a los Real Madrid, Barcelona... en la competición doméstica; y a los Bayern, Juventus, Manchester United... en la continental. Pero aunque solo habrá tres puntos en juego, frente a un adversario al que precede a día de hoy, lo cierto es que existe en el ambiente la sensación de que realmente hay más. Se trata de marcar un punto de inflexión en una pretemporada que nació torcida y que el Villarreal todavía no ha sido capaz de enderezar, a pesar de que al frente de la nave ya no está Quique Setién.

Revertir esa dinámica es lo que ahora mismo ocupa y preocupa. Tres puntos para enderezar el rumbo, ganar en tranquilidad, tanto de puertas para dentro del vestuario como hacia afuera.

Permanencia

Sin embargo, aunque el objetivo esencial es la permanencia, como no se cansa de repetir, temporada tras temporada, Fernando Roig, Europa es lo que al Villarreal le permite neutralizar las relevantes diferencias económicas respecto a otros clubs con mayores recursos. Ahora mismo, los amarillos han cedido hasta siete puntos en apenas nueve jornadas, a las puertas de que la competición consuma su primer cuarto.

La Cerámica, clave

Ganar en casa es más importante que hacerlo fuera. No es de perogrullo. Es ahí donde va tu gente, la que luego regresa a casa alegría o contenta, la que genera esa corriente, positiva o negativa, que ejerce como correa de transmisión de las sensaciones. Y, este ejercicio, lo cierto es que el aficionado groguet se ha llevado pocas alegrías, con solo una victorias y hasta cuatro derrotas. Un balance inusualmente malo que ha contribuido a incrementar la sensación de dramatismo en torno a una situación que ni por la clasificación, ni por lo mucho que queda todavía, responde a una realidad meridianamente objetiva.

Los 'señalados'

Está claro que lo que ha pasado en el coliseo amarillo, hasta el momento, no ha sido agradable. Especialmente lo que sucedió justo antes del parón por los compromisos de las selecciones nacionales, esa aciaga tarde frente al Las Palmas, que dejó patente la frustración de dos referentes: Yeremy Pino, que se fue del campo antes de ser cambiado al caer lesionado; y, sobre todo, Dani Parejo, silbado por una parte de la afición y después cuestionado por las explicaciones que ofreció.

El 'síndrome del equipo débil'

No es el Alavés el tipo de equipos que mejor se le da al Villarreal, que ha dejado escapar demasiado puntos con equipos de la zona medio-baja. Por eso, equipo y afición necesitan un plus. Porque todo camino necesita un primer paso, aunque éste sea pequeño, para aspirar a metas que no hace mucho eran alcanzadas con suficiencia.

«Sabemos de la trascendencia del partido del domingo», resumía Alfonso Pedraza. Y, seguro, que el aficionado groguet también. En juego, más que tres puntos.