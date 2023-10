El entrenador del Villarreal, José Rojo Martín, Pacheta, hizo un llamamiento a la unión en la previa del encuentro que mañana mide a su equipo ante el Deportivo Alavés. El envite es muy importante para un Villarreal que no ha comenzado de forma positiva la temporada y que, fruto de ello, necesita los tres puntos que hoy están en liza en el Estadio de la Cerámica.

«En la Liga no estamos consiguiendo los resultados que queremos, debemos cambiar esta dinámica y mañana es el primer paso», reconoció el técnico burgalés. En esta línea, el entrenador aludió al presidente Fernando Roig, quien ya ha pedido el apoyo y la unión de la afición en los últimos días: «Quiero hacer mío el mensaje de unidad del presidente de la entidad, ya que estando juntos es mucho más fácil. Los equipos que están nerviosos cometen más errores, por lo que debemos ser conscientes de eso, estar tranquilos y estar unidos para salir de aquí».

En un contexto complicado como el vive el equipo groguet, el míster recalcó sus buenas sensaciones. «Veo al equipo bien, hemos trabajado bien y todo lo que veo me hace ser optimista», dijo.

El de Salas de los Infantes enfatizó en la unión. «Sabemos que debemos darle al club y a la gente lo que pide. Estamos para cambiar esta situación y es lo que debemos hacer, y debemos hacerlo todos juntos. Estas son cosas que pasan, pero debemos aprender y sobre todo estar juntos. Lanzo un mensaje de unidad. Juntos será más fácil y eso es lo que debemos buscar equipo y afición», recalcó. De hecho, Pacheta es consciente de que «la afición va a hacer un recibimiento al equipo mañana, la gente está moviéndose para que esto mejore. La gente siempre se expresa, pero creo que debemos pasar página y no darle más importancia. Como he dicho mensaje de unidad y tener claro que todos estamos aquí para lo mismo. Tranquilidad que esto lo vamos a ir solucionando».

El rival

Respecto al rival, Pacheta destacó que «el Alavés es un equipo sólido y que tiene muy claro lo que hace. Debemos tener el control, pero saber medir y tener seguridad cuando no tengas el control. Siempre hay momentos en los que vas a tener dificultad en el que el rival va a estar mejor. Es en ese momento cuando debes tener tranquilidad y máximo control, algo que sabemos que debemos detectar y mejorar».

Pacheta no esconde el contexto del Submarino. «Tenemos en cuenta que el rival pueda jugar con nuestra angustia. Es verdad que yo en Primera he estado en equipos siempre nadando en estas aguas, por lo que en este aspecto estamos tranquilos, pero sabemos que este equipo no está en una situación habitual, y por eso mandamos un mensaje de tranquilidad», añadió. «Todo ese ambiente y todo ese nerviosismo existe porque el equipo está construido para estar en otra zona, por eso estar aquí le cuesta más. Ves que estar un poco más acobardados, y eso es lo que sé que hay que quitarles», concluyó.