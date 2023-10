Los jóvenes talentos de la provincia siguen triunfando en la Cantera Grogueta y eso nos hace, de vez en cuando, tener historias tan bonitas como esta. Joan Ruiz y Pau Cabanes comparten localidad, Burriana, y vestuario, el del Villarreal C, a pesar de que el segundo aún pertenece al Juvenil A y se encuentra a caballo entre los dos equipos. Joan y Pau forman la conexión burrianense del segundo filial amarillo.

«Es un honor representar, en este caso, a Burriana. Ser dos jugadores del mismo pueblo en el mismo equipo lo hace más especial», confiesa Ruiz. Ambos, disfrutan de su pasión en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza tras vivir una trayectoria similar, pasando del equipo de su localidad al CD Roda y, de ahí, al Villarreal CF.

Una conexión especial

De la calle a terrenos de juego profesionales. Así define Joan Ruiz cómo se siente con su paisano en el campo: «Pienso que tenemos una conexión especial. Lo conozco muy bien porque hemos jugado muchos partidillos entre colegas desde pequeños y conozco sus movimientos dentro del campo y él me conoce a mí. Tenemos una conexión especial. Es espectacular. Pau ya demostró en los primeros partidos que es un tío que vale para jugar en el Villarreal C».

Y es que, tal y como explica Cabanes, «incluso después del confinamiento quedábamos muchos días para hacer pachangas en Burriana y ahí también se aprende. Él es más defensivo y me marcaba a mí y ahora ya me conoce». Así pues, el entendimiento forjado en las tardes de futbito está dando sus frutos en Tercera RFEF.

Como en casa en ningún sitio

Estar en una de las mejores canteras del panorama nacional e internacional y poder seguir viviendo en tu casa rodeado de tu gente es un lujo al alcance de muy pocos futbolistas en formación, pero Joan y Pau gozan de ello a diario: «Jugar en el Villarreal es un auténtico privilegio y más aún si estoy a 10 minutos de mi casa. La mayoría de los compañeros de la plantilla viven lejos de sus familias y, realmente, lo valoras. Acabar de entrenar e ir a comer a tu propia casa y levantarte allí no tiene precio».

Ruiz también añade el valor que le da «al tener esa doble vida que mis compañeros no pueden tener, como pasar la tarde con mis padres». «Yo he estado un año fuera y ahora valoro mucho más lo que es estar en mi casa con mi gente. Pero lo que más valoro es que el Villarreal es mi casa. Es como una segunda familia. La confianza que tengo con compañeros, entrenadores o fisios en la Ciudad Deportiva supone estar en un ambiente de felicidad y de buenas ‘vibras’», cuenta con emoción.

Por su parte, el delantero se muestra agradecido por formar parte de la familia grogueta: «Desde que me dieron la oportunidad de jugar aquí no me lo pensé. Es el club en el que siempre me he fijado y que esté al lado de mi casa es un lujo. Dan muchas oportunidades a la gente de la provincia y todos tenemos el ejemplo de Pau Torres». Los referentes de la provincia que tienen por delante también son un punto de motivación.

«Que jugadores como Carlo, Rodri, Marcos o Jordi estén en el B es un espejo en el que nos miramos. Otros clubes no suelen tener tanta gente de la casa y aquí ves que ‘te dan bola’, aunque no seas de fuera», relata Cabanes.

Su momento en 3ª RFEF

Joan, nacido en el 2003, es uno de los veteranos del conjunto dirigido por Jandro Castro, mientras que Pau, del 2005, busca sus primeras oportunidades en el fútbol sénior, mientras da sus últimas zancadas en lo más alto del fútbol base.

«Me siento muy a gusto. Hay un grupo increíble y buen ambiente, pero cuando tenemos que estar serios lo estamos. A nivel individual, me he sentido muy acogido por el grupo. Este año soy segundo capitán y me toca tirar un poco más de responsabilidad. Siento que tengo un papel importante dentro del equipo», manifiesta Ruiz, mientras que Cabanes se ha adaptado perfectamente al vestuario: «Tanto el equipo como los entrenadores me lo pusieron súper fácil. Notas el cambio en la liga, pero no en la manera de jugar. Es como si fuera mi equipo».

Felices de amarillo

Sin duda, uno de los momentos que más recordará Pau de su paso por la Cantera Grogueta dentro de unos años es su primer gol en tercera RFEF… ¡En su pueblo! El ariete burrianense anotó el tanto groguet en el Planelles ante el CD Burriana. «Mi familia obviamente estaba muy contenta porque marqué y algunos amigos se reían de que celebré el gol por lo bajo para que no me linchasen», bromea.

Joan, en cambio, tuvo la fortuna de vivir la UEFA Youth League, algo que le entusiasmó desde aquel 26 de mayo en Gdansk: «Estuve en la final de la Europa League en Polonia y me acuerdo de emocionarme un montón por el título del Villarreal y por saber que mi generación iba a disputar la Youth League». Y ese sentimiento de felicidad plena aumentó con el inicio de la competición: «Fue una locura. Es una experiencia que me voy a guardar toda mi vida. Poder viajar en el avión con el primer equipo y visitar otros países fue espectacular. Los partidos eran complicados contra equipos con nombre y eso hace que uno se supere futbolísticamente».

Así pues, ambos viven su particular buen momento en el Villarreal mientras disfrutan de la compañía de familiares y amigos cuando no están en su segunda casa, la Ciudad Deportiva Llaneza.