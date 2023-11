Llegó sin hacer ruido, en una muy buena oportunidad de mercado aprovechada por el Submarino. Tras rendir a buen nivel en Segunda División en el Andorra FC, Adrià Altimira (28/03/2001) firmó como agente libre por el Villarreal, teniendo claro que recalar en el filial groguet era una rampa de lanzamiento al primer equipo.

Siendo constante y a base de sacrificio, el joven de Cardedeu, Barcelona, ha ido ganándose el respeto tanto de Quique Setién como de José Rojo Pacheta, que siempre lo han tenido en dinámica del primer equipo y entrando en muchas convocatorias, para ahora obtener la recompensa de disfrutar de minutos en la élite.

De estreno

El lateral derecho vallesano debutó en Primera División en La Cerámica ante el Alavés hace dos jornadas y el pasado lunes se estrenó como titular de forma notable.

Personalidad, valentía en la toma de decisiones, velocidad, fuerza y frescura fueron sus ingredientes, un antídoto que precisaba más que nunca el Submarino.

De hecho, Altimira contribuyó en el 2-0, ya que inició con una conducción superando líneas para romper la presión del Granada, en una acción que terminó en penalti y con gol de Gerard.

Mentalizado

El lateral es consciente de lo difícil que es que te den la alternativa en Primera. «Lo importante cuando te dan este tipo de oportunidades es ser tú mismo y ante el Granada lo fui. Creo que ayudé bastante al equipo y eso es lo que me llevo como recompensa».

El futbolista barcelonés, que se formó en la cantera del FC Barcelona, le quita hierro a su buena jugada en el 0-2. «El Granada presionaba mucho arriba y sabía que podía darle mucho oxígeno al equipo saliendo desde atrás en conducción para romper líneas. Eso es lo que hice en el segundo gol del equipo y es lo que llevo haciendo desde hace muchos años, por eso, al ver que me salió bien con el primer equipo y que suponía el 0-2 le celebré con mucha alegría», expuso el rápido carrilero.

"Lo importante cuando te dan este tipo de oportunidades es ser tú mismo y ante el Granada lo fui" Adrià Altimira - Futbolista del Villarreal CF

Personalidad en el campo

Un Altimira que sorprendió al jugar como si llevara muchos años en la élite y desvela su secreto: «El estar rodeado de jugadores de tanta calidad que te apoyan y te ayudan mucho en cada momento y en cada entrenamiento, al final te sirve para jugar con mayor tranquilidad. Eso y quizá también por mi personalidad, algo que creo que es muy bueno porque me he sentido muy cómodo en el campo y con mis compañeros».

Su buena actuación

En cuanto a su concurso ante el conjunto nazarí, fue sincero. «Salí del partido de Granada con muy buenas sensaciones. Estoy muy contento y emocionado por lo personal, pero lo que consideraba prioritario era ganar, que era muy importante para el equipo. Era clave lograr los tres puntos y pudimos lograrlo», recalca.

El papel de los canteranos

Un defensa que reivindica el papel de la cantera en el Villarreal. «Nosotros venimos para ayudar lo máximo que podamos al equipo. No se atravesaba por un buen momento y estamos satisfechos de poderle darle esa frescura a los compañeros y poder aportar nuestro granito de arena, además notamos como el grupo nos lo agradece y nos arropa», arguye.

El salto en su carrera

Sobre por qué llegó al Villarreal, lo explica claro: «Cuando salí del Andorra lo hice para intentar dar un saltito más en mi carrera y llegar a la Cantera Grogueta para ayudar al filial en lo que sea. Luego sabes que en este club se confía mucho en la base y que estás en un filial que tiene a su primer equipo en Primera División, y eso te da la oportunidad de poder dar el salto, y al final he podido disfrutar de ella y rendir a buen nivel».

Su presente y su futuro

Por último, Alti demuestra no crecerse por haber sido titular en Primera. «Salí satisfecho de mi partido en Granada, pero esto no cambia nada, lo importante es seguir trabajando y ayudar en lo que sea y donde me digan. Lo demás ya se verá», finaliza la locomotora del carril del ‘2’ que pide paso.