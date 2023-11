Alexander Sorloth lo hizo todo en 45 minutos ante el Granada. Dio una asistencia, provocó un penalti, marcó un golazo... y se marchó lesionado al descanso. Según explicó Pacheta tras el encuentro, se trató de un golpe en el tendón de aquiles. «Se le ha inflado y no podía pisar. No espero que sea mucho», comentó el burgalés tras el triunfo ante los Cármenes.

El delantero noruego no viajó a Chiclana en un encuentro propicio para descansar y es seria duda para el duelo ante el Athletic Club del próximo domingo en la Cerámica (18.30 horas). Las próximas horas determinarán si es o no de la partida, por lo que Pacheta, en caso de no llegar, tendrá que buscar una alternativa en la punta del ataque. Ben Brereton, José Luis Morales o Jorge Pascual serían las alternativas naturales, aunque también podría jugar Gerard Moreno en punta y ubicar a Baena más cerca del área.

Nico Williams apunta a Vila-real

El Athletic Club ha regresado este viernes a los entrenamiento, para empezar a preparar el duelo ante el Villarreal tras disfrutar el jueves de descanso, con Nico Williams trabajando con el grupo y Aitor Paredes ausente en los campos exteriores, donde se ejercitaron los suplentes del partido de Copa del miércoles en Rubí.

El pequeño de los Williams se perdió el choque copero por una sobrecarga en recto femoral de su pierna derecha de la que parece estar recuperado, según lo visto en el cuarto de hora abierto a los medios de comunicación, y el central tampoco viajó en su caso por una lumbalgia "inespecífica".

En consecuencia, el delantero internacional podría estar disponible para el encuentro del Estadio de la Cerámica mientras que en el caso de Paredes habrá que esperar hasta la última sesión, programada para el sábado a las 16.00 horas, para saber si Ernesto Valverde puede contar con el defensa vizcaíno.