La crónica | El Athletic deja en entredicho el 'efecto Pacheta' en el Villarreal (2-3)

El efecto Pacheta ha quedado en entredicho este domingo en La Cerámica. La llegada del entrenador burgalés en sustitución de Quique Setién, algo que se pedía desde todos los sectores de la familia amarilla, no se ha traducido ni en buen juego, ni en buenos resultados, ni en cambio de dinámica. El Athletic Club convirtió al Villarreal CF de Pacheta en un juguete al que estuvo a punto de infligirle una goleada irreparable, que solo se maquilló al final. El 0-3 que imperaba en el marcador en el minuto 85 hizo saltar todas alarmas y, pese a los goles en la recta final de Gerard y Sorloth que significaron el 2-3 definitivo, no se debe poner una venda en los ojos sobre lo que ha podido verse en el rectángulo de juego.

A nadie se le escapa el esfuerzo, el trabajo, el ímpetu, la capacidad y el sacrificio del preparador del Submarino, pero la realidad es la realidad, y esta refleja a un equipo fundido físicamente, que hace aguas en el centro del campo, negado de cara al marco rival y que, para postre, defensivamente es un flan. Así es muy difícil ganar en Primera División, no basta con apretar los últimos diez minutos.

Y no será porque el entrenador no moviera el árbol. En lo anímico, Pacheta lo intenta como buen motivador que es; y en lo deportivo, también, como ayer, que puso de inicio a tres jugadores del filial para medirse a Los Leones, con Carlos Romero, Adrià Altimira e Ilias Akhomach en el once, una clara muestra de que desde dentro no se confía en algunos de los nuevos fichajes o en otros miembros de la plantilla.

Desastre desde el inicio

Al mal juego y a las malas sensaciones, a este Villarreal se le une la mala fortuna, esa que le persigue a aquellos que entran en dinámicas negativas de la misma forma que convierte en tocados por la divinidad a los que están en pico alto.

A este Submarino no le sale nada bien y ayer quedó demostrado. No se había cumplido el minutos dos cuando, en un despiste de la medular, Ruiz de Galarreta conectaba un trallazo desde la frontal a la escuadra de Jörgensen: 0-1 sin prácticamente haber sudado... y llegaron las dudas.

Pacheta había apostado por el bloque que ganó en Granada y parecía que con dicho once, en el que solo entró el citado Carlos Romero por Alberto Moreno como novedad, los amarillos podrían plantarle cara al Athletic. Pero la realidad fue distinta, y eso que el conjunto groguet lo intentó.

Pese a dicho mazado del 0-1, los de la Plana Baixa intentaron sacar el orgullo y la calidad, y Capoue y Sortoth estuvieron a punto de empatar... Solo a punto, ya que en el minuto 22 los rojiblancos situaban el 0-2 en el marcador tras una gran jugada de triangulaciones, precedida de un error de pase de espuela de Parejo, que remachó Nico Williams, dejando muda a La Cerámica. Bueno, muda a medias, ya que la afición comenzó a silbar al mediocentro madrileño.

El Villarreal seguía sin bajar los brazos, y Altimira estuvo cerca de recortar distancias. Nada. Porque a la media hora Iñaki, el otro de los Williams, se giraba en el área para hacer el 0-3. ¡Game over!

Quedaba una hora de juego y el Submarino lo intentó y lo intentó. Pero no le salió nada. Jugó con más corazón que con cabeza para certificar la muerte anunciada. Y eso que ocasiones para meterse en el partido tuvo con Akhomach, Sorloth, Gerard, Baena y Capoue, pero ni el meta rival Unai Simón y el poste no dejaban al equipo ni tener un atisbo de reacción.

Una reacción que llegó, pero que más bien fue un espejismo, porque ni el gol de Gerard moreno en el 86’ ni de Sorloth en el 87’ sirvieron para nada más que hacer volver a la gente que se estaba marchando a casa. Un 2-3 que permitía soñar a una afición que al grito de «sí se puede» intentó resucitar a un equipo que estaba de duelo y que al final creyó, pero terminó muriendo en la orilla.

El efecto Pacheta quedó en entredicho ayer en La Cermámica, pese al arreón final, por un Athletic que con su eficacia deja al descubierto al entrenador groguet.