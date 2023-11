Al margen del revuelo generado por la dinámica del equipo y la delicada situación en la que se encuentra Pacheta al frente del banquillo del equipo, el lateral del Villarreal, Alberto Moreno, afirmaba este miércoles, antes de poner rumbo a Chiper, que su equipo sólo tiene en la cabeza “ganar” el partido que disputará este jueves ante el Maccabi Haifa en Lárnaca, correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League.

El sevillano señaló que el Villarreal necesita los puntos para no complicarse la clasificación anten un rival “que lleva tiempo sin entrenar y que está pasando por momentos difíciles que no deseamos a nadie”. “Ganar mañana es clave. Nosotros nos debemos centrar en nosotros, en hacer las cosas bien y ganar para conseguir los 6 puntos”, reiteró el jugador, quien acaba de ser padre por cuarta vez.

Situación delicada

El lateral andaluz admitió que el Villarreal está viviendo una situación “un poco rara", ya que recordó que el equipo siempre aspira a “ganar, ganar y ganar”. “Tengo plena confianza en el equipo, el míster, su cuerpo técnico y más pronto que tarde llegarán las victorias”, comentó el jugador, quien recordó que en el vestuario del Villarreal hay jugadores con experiencia para sacar adelante la situación deportiva.

“Todos hemos pasado por situaciones malas. Esto se saca con trabajo, mirándose uno a sí mismo en lo que puedes mejorar. Este Villarreal es un equipo para ganar. Cualquiera de fuera ve la situación en la que estamos y le extraña, pero para eso estamos nosotros, para cambiarla”, argumentó el sevillano.

Alberto Moreno no quiso señalar sólo a la defensa como responsable de los males del equipo y apuntó que el Villarreal debe “mejorar en todo”. “Si defendemos todos y bien, es difícil que nos hagan un gol. También tenemos muchas ocasiones que no marcamos”, señaló el jugador, que agregó que si el Villarreal “tiene más suerte arriba y es más contundente atrás, conseguirá ganar”.

“Tenemos plantilla para hacer dos once súper competitivos”, apostilló el sevillano, quien aseguró sentir la misma presión como local que como visitante. “Soy ambicioso y siempre tengo esa tensión. Si no la tienes, no vales para el fútbol. Yo compito igual en casa que fuera, aunque siempre es mejor en casa con tu gente”, concluyó.