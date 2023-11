El Villarreal terminó ganando el partido contra el Maccabi Haifa (1-2), pero despejó pocas dudas respecto a la delicada situación que atraviesa. José Rojo Pacheta, el técnico del Submarino, aplaudió tras el envite la reacción de los suyos, pero lamentó la falta de atrevimiento y acierto en los metros finales. «El equipo está sufriendo mucho», resumió.

«El equipo no está disfrutando porque tiene que hacer todo por obligación, ganar por obligación», dijo Pacheta. «De ahí que tengamos diez situaciones de goles antes de poder marcar uno. El partido era para solucionarlo antes, pero no entra y no entra y se vive con angustia», añadió el entrenador. «Estamos orgullosos de la capacidad de reacción del equipo, pero tenemos que ser más atrevidos a través del disfrute, que no está reñido con la responsabilidad», afirmó.

A corregir

En esa línea, Pacheta instó a seguir trabajando para corregir las equivocaciones que lastran el rendimiento del equipo. «Hemos de ser conscientes de los errores, mejorar a la hora de acabar las jugadas siendo más incisivos. No podemos llegar a línea de fondo y volver atrás, sino jugar para Sorloth o los nueves que tengamos», desgranó. También señaló rasgos que corregir sin la pelota: «Tenemos que parar algunas acciones porque el reglamento lo permite, y no sufrir tanto y no dar sensación de endeblez».

En la dinámica de sensaciones que lleva el Villarreal, falló incluso dos penaltis. Primero erró Sorloth y, después de que el árbitro mandara repetir la pena máxima, hizo lo propio Trigueros. «Son situaciones muy puntuales, pero es curioso que se dan cuando estás así. Cuando viene torcido es difícil enderezarlo, pero hoy lo hemos hecho», valoró Pacheta.

Próxima cita

Después de la competición europea, el Villarreal comenzará a preparar el partido del domingo en Liga. Al Submarino le aguarda un complicado desplazamiento al feudo del Atlético de Madrid. «Van a jugar los que tengan descaro, los que tomen buenas decisiones. Los que entiendan que en la situación que vivimos deben ser atrevidos», adelantó el técnico.