El director del fútbol del Villarreal, Miguel Angel Tena, que dirigirá provisionalmente al Submarino a la espera de la llegada de un nuevo entrenador que sustituya al destituido Pacheta, señaló en rueda de prensa que "van a tratar de competir mejor de lo que lo están haciendo este domingo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid".

"Enfrente vamos a tener a un rival que no dará un duelo por perdido. El Atlético es muy ambicioso. El ambiente será muy bueno en su estadio. El Atlético es fuerte en los partidos de ida y vuelta. Tienen mucha velocidad en las transiciones. Lo que tenemos que hacer es contrarrestarlo con nuestro juego", indicó.

"Creo que el factor psicológico será muy importante a lo largo de todo el partido. Hay que llevar a cabo un plan de partido y no hay que desestabilizarse con los golpes del contrario. Vamos a intentar competir mejor de lo que lo estamos haciendo", recalcó.

Sobre Pacheta

Sobre la situación que vive el club tras la destitución de Pacheta, Tena quiso ante todo destacar la figura del técnico burgalés. "Pienso que antes de lo profesional está la personal y Pacheta es ejemplar. Ha tenido un comportamiento muy profesional. Es de esas personas que te gusta conocer en la vida. Ojalá tenga mucha suerte en el futuro porque se lo merece", dijo.

"Al final las cosas no han salido como esperábamos. La realidad que tenemos varios factores que nos están penalizando. No somos un equipo acostumbrado a este tipo de situación, más bien todo lo contrario. En este momento el equipo no ha arrancado bien. Desde la pretemporada las sensaciones no han sido positivas y eso ha mermado mucho al grupo. También ha influido mucho el estado físico, con lesiones de jugadores importantes. Y por último, el equipo no ha sido capaz de tener equilibrio entre la fase defensiva y la ofensiva", analizó.

"Todo eso ha hecho que el equipo esté dónde está. En la vida hay que ser positivo y valiente. Situaciones como esta se dan en el mundo del fútbol. Hay que intentar buscar soluciones siendo autocrítico", agregó.

Confía en la plantilla

A pesar del mal inicio de temporada, Tena dio un voto de confianza a la plantilla y aseguró que "está capacitada de sobra para hacer una gran temporada. Confío plenamente en los jugadores. Les conozco, aunque es verdad que no están saliendo las cosas. La plantilla está muy compensada. Estamos muy contentos y confiamos en los jugadores. Estamos seguros de que vamos a cambiar la situación actual".

Preguntado por la posible llegada al banquillo de Marcelino García Toral, Tena insistió en que ahora están centrados en el partido del domingo y que la decisión la tomará el club.

"Lo más importante del partido de mañana es que tengo la ventaja de que conozco a los jugadores. Sé cómo piensa cada uno. Tengo una relación muy profesional con ellos y eso me hace detectar lo que tenemos que trabajar para el partido. Les quiero transmitir que vamos a ser un equipo valiente. Sabemos que tendremos enfrente a un rival importante como el Atlético de Madrid, pero nosotros también tenemos buenos jugadores", aseguró.

"Iremos a intentar ser fieles a nuestro estilo, siendo valientes con el balón. A partir de ahí, intentaremos buscar el equilibrio entre el ataque y la defensa. Los jugadores están con muchas ganas de ejecutar ese plan en el partido", concluyó.