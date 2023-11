Qué partido más bien jugado y ganado por el Villarreal B en el campo del Tenerife. Después de cuatro derrotas seguidas y con un puñado de importantes bajas, tocaba armarse de valor y ganar a un potente rival, aunque en horas bajas. Valió el solitario gol anotado por Álex Forés en el minuto 23, de cabeza. Luego todo lo dificultó mucho más por la expulsión del central Abraham del Moral en el minuto 43. Pero bien. Los muchachos de Miguel Álvarez hicieron un partido de 10 y ganaron.

Ganaron lejos de casa 257 días después. Una estadística que se ha alargado más de la cuenta en este arranque liguero. Atrás queda aquel gol de Fer Niño ante el Oviedo en el Carlos Tartiere (0-1), del 28 de febrero pasado. Esa fue la última victoria a domicilio del Villarreal B. Mucho ha llovido, pero por fin se ha conseguido romper esa mala racha a domicilio.

Con muchos cambios en el once afrontó el filial amarillo este complicado partido en Tenerife ante un rival en horas bajas, pero con una tremenda plantilla. Y, en el arranque, se empezó a ver a una de las mejores versiones de la escuadra ‘grogueta’. Se le jugó de tu a tu al equipo chicharrero y, además, se tuvo mucha posesión de balón. Carlo Adriano ofreció un recital en la primera parte de recepción de balón y conducción.

El Tenerife quiso, pero no pudo porque no había muchos resquicios por donde hacerle cosquillas a la defensa vila-realense o al portero Iker Álvarez, que regresaba al once. Buena pelea en la medular entre Carlo Adriano y Álex Corredera, con buenas llegadas por banda con un Lanchi reconvertido en un verdadero puñal por la derecha.

El golpe

En el minuto 23 llegó el 0-1 anotado por Álex Forés. Un centro desde la izquierda a cargo de Antonio Espigares, lo cabeceó en el segundo palo Jorge Pascual y el cuero, con dirección a los tres palos, acabó siendo rematado con la testa por Forés, su sexto gol y cuarta asistencia de Jorge Pascual. A partir de ahí se vieron los mejores momentos del filial ante un Tenerife espeso e impreciso.

Lanchi, que estaba haciendo un partidazo, tuvo el segundo gol en sus botas en los minutos 31 y 33. En ambas se encontró con la inspiración del portero local Juan Soriano. E incluso Jorge Pascual la tuvo en el 38. Se perdonó en exceso.

Expulsión y descanso

Cuando asomaba el descanso se complicó todo. Error del central Abraham, dura entrada a Teto Martín y tarjeta roja. Todo en el minuto 44. Así que toda la segunda parte se tuvo que afrontar con inferioridad numérica. Un gran hándicap.

El segundo tiempo se hizo muy largo para los intereses del Villarreal B. Los chavales hicieron un impresionante derroche físico. Aguantaron bien a un Tenerife a tumba abierta. Dominaron a placer los locales, pero sin claras ocasiones de gol. La más clara llegó en el minuto 86 con un remate lejano del central José Amo que se estrelló en el larguero de la portería de Iker Álvarez.

Quedaba lo peor. La recta final. Los vila-realenses resistieron como cosacos y 257 días después lograron celebrar una victoria lejos del Estadio de la Cerámica.

Ficha Técnica:

-0- Tenerife: Juan Soriano; Mellot, José Amo, Loic Williams (Alassan, min. 82), Nacho Martínez; Jesús Belza (Ángel, min. 46), Sergio González (Yann Bodiguer, min. 46), Álex Corredera, Elady Zorrilla (Aitor Buñuel, min. 65); Teto Martín (Roberto López, min. 65) y Enric Gallego.

-1- Villarreal B: Iker Álvarez; Antonio Espigares, Lekovic (Pablo Iñiguez, min. 64), Abraham del Moral, Dani Tasende; Lanchi (Rodri, min. 82), Aitor Gelardo, Carlo Adriano, Javi Ontiveros (Tiago Geralnik, min. 74); Jorge Pascual (Collado, min. 74) y Álex Forés (Pau Navarro, min. 46).

El gol: 0-1. Min. 23: Álex Forés.

Árbitro: González Díaz (Oviedo). Amonestó a los locales José Amo y Loic Williams; y a los visitantes Lanchi, Dani Tasende, Tiago y Rodrigo Alonso.

Te puede interesar: VILLARREAL B Marcos Sánchez: «Estoy muy contento porque he cumplido un sueño de debutar en el Villarreal B»

Campo: Heliodoro Rodríguez López.

Entrada: 17.811 espectadores.