La previa del Atlético de Madrid-Villarreal | De tapados al Metropolitano

Con guantes, gorro y un buen abrigo para no pasar mucho frío. El Villarreal, en el momento más complicado y anómalo del curso, visita de tapado el Cívitas Metropolitano (21.00 horas, Movistar+) tras la destitución de Pacheta y con Miguel Ángel Tena a los mandos, de forma provisional, a la espera de Marcelino García Toral. En estas complicadas circunstancias, vencer al Atleti en su estadio no parece una empresa sencilla, pero el fútbol es una caja de sorpresas y el Submarino no rehuye a dar la campanada y asaltar el único estadio que ha firmado pleno en esta Liga.

Tras el agónico triunfo en Chipre en Europa League, el club tomó una decisión que se venía barruntando desde la derrota ante el Athletic Club la pasada jornada. Pacheta ya es historia del Villarreal, más allá de unos resultados pobres, por las sensaciones. Sin respiro, los amarillos deberán abrocharse el cinturón, esconder sus defectos y estar listos de mente para competir ante los rojiblancos. Rezagados en la tabla con 12 puntos en una posición atípica para un equipo confeccionado para aspirar a cuotas mayores, no está para regalar ningún punto y deberá salir a por todas.

Más cómodos a domicilio

Dicen que cuando sales de tu zona de confort echas de menos los macarrones o la tortilla de patata de tu madre. No es el caso de un Villarreal que no añora la Cerámica. Ocho de sus doce puntos han sido a domicilio, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Más libre, sin la necesidad de decir donde vas y con quién vas, el conjunto groguet está más cómodo y es más peligroso lejos de casa. No suele ser lo habitual.

¿Continuidad o cambios?

Es una incógnita conocer las intenciones de Miguel Ángel Tena en el sistema y en el once, lo que puede desconcertar, en cierto modo, a un Simeone que acaba de renovar hasta 2027 y lleva 12 años en el banquillo colchonero. Un contraste impactante con el técnico amarillo, que disputará su primer encuentro en Primera. En ese sentido, lo más lógico sería dar continuidad a la columna vertebral, pero no se descarta ningún cambio. Jorgensen, uno de los más destacados en las últimas jornadas, defenderá la portería. En defensa, Albiol y Alberto Moreno parecen fijos. Kiko Femenía y Altimira disputarán por un puesto en el lateral derecho mientras que Cuenca y Mandi lo harán por acompañar a Albiol en la zaga. En la medular, Parejo-Capoue, una pareja cuestionada por su bajo rendimiento, escoltada en la banda izquierda por Baena y en la derecha por Yeremy Pino, que podría ser la gran novedad. En la punta de ataque, no hay dudas. Entre los dos suman 13 goles en Liga: Gerard Moreno y Sorloth. Respecto a las bajas; Tena confirmó que no estarán Coquelin, Denis Suárez, Pedraza y Foyth.

Un Atleti enchufado

Bajo el liderazgo de Griezmann y el acierto de un Morata enchufado, Simeone ha recuperado la mejor versión de un Atlético de Madrid imparable ante su afición y que llega tras una incontestable goleada frente al Celtic en Champions (6-0). Pese a todas las adversidades, el Villarreal deberá firmar un partidazo para salir con una sonrisa de Madrid. Un desafío extremo.