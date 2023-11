Con cuatro derrotas a su espalda y con una larga nómina de bajas, unas por lesión y otras por promoción al primer equipo, visita el Villarreal B al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Es decir, mermado y con la imperiosa necesidad de ganar para no caer en puestos de descenso a Primera Federación. Derrotas unas más contundentes y otras, posiblemente, inmerecidas. Entre unas cosas y otras no ha ganado y eso ha ido situando al filial amarillo cada vez más cerca del infierno. Toca visitar a un rival que ha perdido fuerza en las cuatro últimas jornadas, en las que no ha sido capaz de ganar. Un conjunto tinerfeño en plena crisis de resultados y con la necesidad de reaccionar antes de perder de vista a los primeros clasificados.

De todas formas, no es este el mejor rival para intentar ahogar las penas y sumar los tres puntos que tanta falta le hacen a la escuadra vila-realense, pero tocará intentarlo. Después del gran revolcón de hace ocho días en La Cerámica frente al Sporting, la semana ha sido intensa para seguir insistiendo en corregir esa endeblez defensiva que tiene el equipo, o a ese complejo de ser tan vulnerable en acciones a balón parado, o cuando centran esféricos al interior del área vila-realense. A todo ello, ahora se ha unido una preocupante sequía goleadora de 271 minutos sin perforar la portería rival. En los tres últimos partidos, el Villarreal B ha tirado 45 veces a gol y no ha entrado ni una. Y por si todo eso no fuera poco, se ha lesionado el hombre que le daba consistencia, fuerza y criterio al centro del campo: Alberto del Moral. Su ausencia se notó y mucho el pasado fin de semana. El toledano es un todoterreno, un recuperador de balones en la parcela ancha del terreno de juego.Ç Ausencias Para esta cita, en el caso del Villarreal B, se repetirán bajas como la de Hugo Pérez y, posiblemente, un Pablo Íñiguez al que le queda muy poco para volver a ser convocado. El mentado Alberto del Moral tampoco ha entrenado con el grupo esta semana y, por lo tanto, le tocará descansar otra vez. Hay tres jugadores que están entrenando y últimamente jugando con el primer equipo y que tienen complicado estar a disposición de Miguel Álvarez. Es el caso de Adrià Altimira, Carlos Romero y Jorge Pascual, sin descartarse que pueda viajar el joven central granadino Antonio Espigares, como sucedió el jueves en Chipre. Enfrente, en el Tenerife su técnico Asier Garitano tendrá hasta seis bajas confirmadas: Luismi Cruz, José León, Fernando Medrano, Javi Alonso, Mo Dauda y Waldo Rubio. La mayoría llevan unas cuantas semanas en el dique seco. Por su parte, Nikola Sipcic y Álvaro Romero estarán de regreso y a las órdenes de su entrenador para enfrentarse al filial amarillo. Sin duda alguna un partido más que importante para las necesidades de los dos equipos, en especial para un filial que llega a esta cita con demasiadas bajas.