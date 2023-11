La crónica | 'Salvador Milagros' cambia la dinámica de un Villarreal que vuelve a sonreir ante Osasuna (3-1)

Marcelino ha cambiado en tan solo un par de semanas, la dinámica del Villarreal CF. No se llamará Salvador ni se apellidará Milagros, como dijo a su llegada, pero, desde luego, el nuevo técnico le ha dado otro aire al Submarino. Ayer, en un duelo muy complicado y ante un rival incómodo como Osasuna, la mano del míster asturiano fue notándose en progresión para tumbar al conjunto navarro (3-1), gracias a una segunda parte magistral en la que Morales se puso el traje de Comandante para rescatar al combinado groguet con un hat-trick repleto de calidad que sirvió para tumbar a los rojillos.

Un triunfo tan balsámico como necesario que debe servir para ganar en confianza y para que el combinado de la Plana Baixa comience a enderezar el rumbo y mirar hacia arriba en la tabla.

Era, sin duda, un partido especial para Marcelino. El asturiano se reencontraba con la afición amarilla en su reestreno como entrenador groguet en La Cerámica. Elegante, el míster fue el último en salir al césped, siendo esperado por un boom de cámaras entre televisiones y reporteros fotográficos. A su salida, efusivo abrazo con Jagoba Arrasate, intercambio de parabienes con su homólogo rojillo, un give me five con Bittor Alkiza (el segundo de Osasuna) y al lío.

Marce es consciente, como dejó entrever tras la sufrida clasificación copera en Zamora, que las dinámicas no se rompen ni con mano dura ni con buen juego, se rompen con resultados. Y eso mismo buscaba el nuevo inquilino del banquillo de La Cerámica, un triunfo que comenzara a disipar los fantasmas y que aportara esa gran dosis de autoestima que necesita el equipo para salir del pozo mental en el que está inmerso.

Sin sorpresas

Poco sorprendió el técnico con su planteamiento ante el conjunto navarro. El 4-4-2 marca de la casa del técnico lució con la variante de ubicar a Juan Foyth y Adrià Altimira como doble lateral en la derecha. El resto, lo esperado, con Pedraza de lateral zurdo, Capoue acompañando en el doble pivote a Parejo, Baena abierto a la izquierda y en punta, la dupla Gerard Moreno-Comandante Morales, un killer al que Marcelino ha resucitado.

La expectación era tal que el inicio decepcionó. Osasuna se adueñó del balón, apretó en salida de balón al Villarreal, cortocircuitándole las vías de pase y, de paso, poniéndole en apuros.

La intensa presión de los de Jagoba Arrasate pronto se tradujo en ocasiones. Moncayola y Torró le ganaban la partida a Parejo y Capoue, y los visitantes llegaron en oleadas al marco de Jörgensen, con un Submarino que volvía a sufrir en las transiciones.

Aimar Oroz y Ante Budimir hicieron lucirse al meta sueco-danés con una doble intervención espectacular y otra gran mano al examarillo Moi Gómez. No se había cumplido la media hora de juego y el Osasuna podría llevar tres en su casillero de no ser por las agilidad de Jörgensen, quien antes del descanso le sacaba otra inverosímil a bocajarro a otro ex, Rubén Peña. El internacional por Dinamarca se marchaba ovacionado por el público al descanso.

¿Y el Villarreal? Ah, sí. Apenas atacó y no tiró entre palos, tan solo una volea de Pedraza y un cabezazo fuera ofrecieron los de un Marcelino que se desgañitaba y desesperaba en el banquillo.

La segunda mitad arrancó con otro dinamismo. Los amarillos apretaron arriba, mordieron al rival y presionaron la salida de balón navarra. Marce quería un equipo con brío, y este comenzó a verse tras el descanso. Líneas más juntas, Parejo más protagonista y mucha movilidad y desparpajo entre líneas de Gerard Moreno, así como la verticalidad de Altimira y Baena por bandas secundando a un Morales todavía aletargado.

Morales se pone el traje

Avisaron los de Arrasate con un buen latigazo de Mojica, otro ex, a los diez minutos de la reanudación, haciéndose lucir a Jörgenses. Los tres exfutbolistas de Osasuna con pasado amarillo quisieron, pero no pudieron, amargarle la tarde a los de la Plana Baixa.

Hasta que Morales, casi inédito hasta el momento, se puso el traje de Comandante y lideró la nave del Submarino a buen puerto.

El madrileño estuvo en el lugar justo y el momento preciso en el minuto 57 para empujar una gran asistencia de Gerard Moreno: un 1-0 estilo Zamora.

Pero un cuarto de hora después, en el 71, comenzó a sacarse trucos de magia de su chistera para deleitar al púbico amarillo y sentenciar a su rival. Morales le hizo un sombrero a Catena en forma de control adelantado de espaldas para marcharse solo ante Herrera y definir a lo Di María para picarle suave el balón y establecer el 2-0. La Cerámica era una fiesta y Morales su Comandante.

Como no, el partido no podía terminar sin un susto, y el propio Catena anotaba de cabeza tras rematar una falta lateral en el 78. Un 2-1 que ponía el suspense en todo el estadio, una incertidumbre que el Comandante disipó de nuevo, dos minutos después, con una frivolité estilo Ronaldo Nazario, fintando y sentando al meta rival sin tocar el balón, para sortear en el remate a dos rivales: 3-1. ¡Esto es todo amigos!

El resto fue, por fin, el disfrutar de una recta final sin urgencias ni apuros para sumar una victoria necesaria. Marcelino ha cambiado la dinámica del Villarreal.