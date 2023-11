Anton Efremov (Nizhniy, Rusia, 2003) es una de las perlas de la Cantera Grogueta. El joven defensa central que milita esta temporada en el Villarreal C ha llegado a ser internacional sub-21 con Rusia y ha entrenar con el primer equipo del Submarino en Miralcamp, al igual que lo ha hecho en el Villarreal B a las órdenes de Miguel Álvarez; además de que el pasado verano viajó a Suiza para realizar la pretemporada con el primer filial de la entidad vila-realense.

Muchos son los éxitos que está cosechando el bueno de Anton a sus 20 años... y los que todavía están por llegar, debido a su corta carrera como futbolista. Y ahora ha decidido compaginar la exigencia de los 90 minutos sobre el verde con la formación como entrenador. Desde el inicio de la presente temporada, el defensor forma parte del cuerpo técnico del Mini A, uno de los equipos de Fútbol 8 de la Cantera Grogueta, con el que pasa las tardes en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

El 'aterrizaje'

«Hace dos meses, el cuerpo técnico del Villarreal C nos ofreció esta oportunidad de venir durante las tardes libres a trabajar como entrenador de chicos pequeños. Me gustó mucho esta idea y, ahora, ya estoy dentro del proceso», cuenta Efremov sobre sus inicios como formador en una cantera de primer nivel. Y es que el sólido central ruso quedó impresionado con el nivel de los más pequeños de Miralcamp: «Cuando vine a entrenar al equipo la primera vez, me gustó mucho la intensidad y la actitud de cada niño. Cuando los vi compitiendo en un partido, entendí de verdad que son unos de los mejores de la Comunitat».

Sorprendido por el nivel

Además de sorprenderse por la calidad y el trabajo de los niños, al joven futbolista le llamó la atención los conocimientos de los entrenadores de Miralcamp. «Cada entrenador de la cantera es un gran profesional que se dedica en plenitud a su trabajo. Cuando conocí al cuerpo técnico del Mini A, me sorprendió mucho, sobre todo, el trabajo específico con cada jugador: por ejemplo, la técnica de carrera o los tiros con la pierna no hábil», manifiesta Efremov.

Por otra parte, también alucina con los conceptos que se trabajan a tan temprana edad y la facilidad de aprendizaje: «Últimamente estamos trabajando conceptos de uno contra uno, cómo se defiende cuando el rival está de espaldas, cómo se perfila o cómo hay que utilizar los brazos para defender». «Además, nos ponemos en el foco la presión tras pérdida para recuperar rápidamente el balón. Los niños aprenden rápido, y esto nos ayuda mucho», añade.

Un referente para los niños

Para los jugadores del Mini A, poder tener como entrenador a Efremov, junto con Eric Núñez, Silvia Heredia y Rafael González, es un auténtico lujo y un espejo en el que mirarse. Los niños, que son habituales en la grada cuando juega el primer equipo o el Mini Submarino, también han empezado a acudir a los encuentros del segundo filial para animar a su míster. «Los últimos dos partidos han venido a verme algunos niños: me apoyan mucho y creen en mí. Realmente se lo agradezco mucho e intento ser un buen ejemplo para ellos», reconoce el central a las órdenes del entrenador Jandro Castro en el Villarreal C.

Así pues, Anton Efremov combina las tareas de jugador y de cuerpo técnico entre el Mini Estadi y los campos de Fútbol 8 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Dos labores que le llenan de aprendizaje y experiencias alrededor del deporte rey: el fútbol.