Las declaraciones del consejero delegado del Villarreal CF , Fernando Roig Nogueroles por lo sucedido en el encuentro que enfrentó al Submarino en el Sánchez Pizjuán el pasado domingo ante el Sevilla en LaLiga (1-1), en la que llegó a decir "nos han robado dos puntos", han motivado que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) haya tomado cartas en el asunto al haber denunciado al dirigente ante el Comité de Competición de la RFEF.

El dirigente del Villarreal dijo lo siguiente al acabar el partido: "Es absolutamente incomprensible. Es una herramienta para minimizar errores, no para maximizar. El que intenta defender es quién golpea en la carrera. Pero es que además no es una jugada flagrante. No es ni falta y el árbitro está delante, el VAR no debe entrar nunca".

La acción se refiere a un gol anulado a Brereton Díaz en el tiempo de descuento por falta en ataque del chileno. Esa tanto habría dado los tres puntos al Villarreal en su visita al Sánchez Pizjuán.

Indignación máxima

Fernando Roig Negueroles señaló a los árbitros y a su falta de personalidad para mantener la primera decisión tomada pese a la llamada del VAR: "Es el corporativismo de que cuando le llama lo va a revisar para no desautorizarlo, aunque el VAR ahí nunca debe entrar. Él debe tener la personalidad para mantenerse pero la culpa es del VAR".

Roig llegó a afirmar que "esto es malo para el fútbol español". Su propuesta es que los árbitros no deben pasar por el VAR una vez retirados: "Hoy nos ha pasado a nosotros. El VAR está para ayudar, no para perjudicar. No debe entrar, no es una jugada flagrante y el árbitro no pita falta. Este año estamos dando una imagen muy pobre como fútbol. Hacen falta especialistas de VAR a los que firmar, no ex árbitros".

La sanción a la que se expone

Según el artículo 106 del Código Disciplinario de la RFEF, las palabras de Roig son susceptibles de sanción, ya que señala que "la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF [...] serán sancionados de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros".