La crónica | Final cruel para el Villarreal femenino con un gol de penalti en el 97 (2-2)

Qué dos puntos perdió el Villarreal femenino ante el Levante las Planas, en un agónico final de partido donde las vila-realenses afrontaron la recta final con una buena renta en el marcador (2-0), pero donde las catalanas se vinieron arriba en el último cuarto de hora, lograron recortar la diferencia en el minuto y en el 97, de penalti, pusieron las tablas. El público estuvo al borde de un ataque de nervios porque podía suceder cualquier cosa y, al final, salió cruz y llegó la igualada desde los once metros. De sumar tres puntos a sumar uno hay un abismo muy grande en esta categoría.

Pudo encarrilar pronto el marcador el equipo de Sara Monforte que empezó el partido de forma animosa. Con el balón e intentando hacerlo cosquillas a un rival que en los 45 primeros minutos creó muy poco peligro. Se contabilizó un disparo desviado y poco más. Las vila-realenses lo hicieron en cinco ocasiones y una de ellas acabó con el cuero besando las mallas de la portería defendía por Nayluisa Cáceres.

Ventaja amarilla

Ese gol que desequilibró el marcador llegó en el minuto 24, en el ecuador del primer tiempo. Centró desde la derecha la estadounidense Kayla Jay McKenna y el balón fue rematado por la madrileña Claudia Izquierdo ‘Bicho’, al fondo de la portería catalana. Alegría inmensa. Gol bien trabajado para las muchachas de Sara Monforte.

Luego se supo controlar muy bien todos los tiempos del partido hasta llegar al descanso, con un centro del campo vila-realense que llevó la voz cantante, con el trabajo incansable de María Llompart, Paula Soldevila, la citada Bicho y también Lucía Gómez. Enfrente, eso sí, un rival muy peligros lejos de su campo.

Descanso

Solo se había cumplido un minuto y 20 segundos de la segunda parte cuando llegó el 2-0 para el Villarreal femenino. Zapatazo, fuerte y bien colocado de la centrocampista catalana María Llompart para hacer inútil la estirada de la arquera visitante, conjunto que en el descanso hizo hasta cuatro cambios de una tacada para evitar lo peor.

Pues a raíz del 2-0 el Levante las Planas estiró sus líneas y todo lo que no lanzó a portería en la primera parte lo empezó a hacer cuando ya tenía una clara desventaja en el marcador. Y puso en guardia a las vila-realenses en el minuto 82 con el gol anotado por Cristian Baudet. Quedaba mucho. Ocho minutos y el descuento (cinco más). Y un penalti en el minuto 97 derivó en el 2-2 porque Jessica Martínez no erró desde los once metros. Una pena. Volaron dos puntos cuando menos se los esperaban.