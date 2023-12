El escenario en el que el Villarreal se jugará su pase a los octavos de final de la Copa del Rey será el estadio municipal Reina Sofía de Salamanca. Un campo, de césped natural desde el verano del 2022, que cuenta con un aforo para 4.895 espectadores. En la eliminatoria anterior contra el Sporting de Gijón registró un lleno histórico y se espera el mismo ambiente contra el Submarino el primer fin de semana de enero de 2024: el domingo 7 de enero a las 18.00 horas (Movistar+).

Es en casa donde el Unionistas de Salamanca mejor rendimiento está ofreciendo y será la fortaleza de ese feudo la que deberán romper los jugadores del conjunto villarralense para seguir adelante en esta competición. Como local, el Unionistas tan solo ha encajado una victoria en la presente temporada 2023/24 en Primera Federación y dos desde el pasado mes de febrero.

Una sola derrota

La de este año se dio ante la Ponferradina el pasado 18 de noviembre (0-1) y truncó una racha positiva que se extendía hasta el pasado mes de febrero, cuando cedieron ante el Mérida (0-1) en la jornada 24 del pasado campeonato doméstico. Es, por lo tanto, un rival correoso cuando compite frente a su afición y así lo demuestra el hecho de que es uno de los equipos más regulares en casa, donde esta temporada acumula tres victorias, cuatro empates y la citada derrota.

«El Villarreal es uno de los grandes de España y ganó la Europa League hace poco. Lo cogemos como un premio pero es un partido a noventa minutos, en nuestro campo y con nuestra gente. En el campo no juegan los millones, solo once contra once y en el Reina Sofía hemos demostrado que apretamos mucho con nuestra afición y todo puede pasar. Cuando hagamos la carta, pondremos ganar al Barça B (su próximo rival en liga) y el fin de semana al Villarreal», comentaba Ekaitz Jiménez, defensa del Unionistas.

La eliminatoria contra los salmantinos pillará al Villarreal entre su partido contra el Valencia del 2 de enero y el de Las Palmas (fin de semana del 13-14 de enero).

Dani Ponz en el banquillo

El técnico valenciano Dani Ponz, muy conocido en la Comunitat tras su paso por el Alzira, es el responsable del Unionistas de Salamanca, con el que esta temporada está cuajando una temporada con altibajos en el grupo 1 de Primera Federación, en el que ocupa la décimo quinta posición y pelea por alejarse de la zona de descenso. El de Sollana, eso sí, no podrá estar sentado en el banquillo ante el Villarreal porque fue expulsado ante el cuadro rojiblanco y deberá cumplir el partido de sanción con el que fue castigado