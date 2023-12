Regresa a su país y tiene claro que el Villarreal CF puede pasar como primero de grupo en la fase de grupos de la UEFA Europa League. Étienne Capoue es consciente de la importancia del triunfo este jueves en el Roazhon Park ante el Rennes (18.45 horas).

Sincero, sonriente y motivado ante la llegada de Marcelino García Toral al frente del Submarino, el centrocampista galo ha analizado en la sala de prensa del estadio del conjunto bretón cómo llega el Submarino, las opciones del conjunto amarillo de superar al Rennes y cómo ve el estado anímico de la plantilla.

Los mejores momentos de la comparecencia de Capoue:

El reto ante el Rennes

“Afrontamos este partido con mucha ilusión. Es un reto muy bonito. Tenemos que ganar, solo podemos ganar y vamos a ir a ganar. Es muy importante ser primero y lo más importante será conseguir la victoria. No hay otra”.

La presión, para el rival

“La presión es para ellos, juegan en casa. Nosotros no tenemos que defender el primer puesto. Ellos están en su estadio, que aprieta mucho. El Rennes viene de perder el último fin de semana en casa y están obligados a no perder”.

El estado anímico del equipo

“Tenemos que trabajar el quitarnos la presión de los resultados. Cuando encajamos un gol, nos venimos abajo y no sabemos superar esos momentos. Eso debemos cambiarlo. En el fútbol no siempre puedes marcar el primer gol. Debemos tener la cabeza fría y ser conscientes cuando encajamos que los partidos son largos, no hundirnos moralmente y saber levantarnos. Lo hemos trabajado con el míster y estamos seguros de que las cosas en lo anímico van a cambiar”.

Sus sensaciones

“Yo me encuentro bien, estoy trabajando al máximo y estoy cogiendo la forma a base de partidos. Estoy contento por tener continuidad, porque cuando no juegas, no estás feliz. Ahora debemos seguir esforzándonos para que lleguen los resultados”.