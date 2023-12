Cuando creemos que ya lo hemos visto todo en el mundo del fútbol, de tanto en tanto, aún hay acciones que nos sorprenden. Que son tan asombrosas, que sacuden el mundo. Como el gol anulado al Rennes de su partido contra el Villarreal CF, en el cierre de la liguilla de la Europa League, debido a una regla que muy pocos sabían. Una jugada que, por su singularidad, porque ocurrió en el minuto 101 y porque cambiaba la clasificación del grupo (y todo lo que ello conlleva), ha alcanzado el grado de viralidad máxima.

Lorenz Assignon desató la locura en el Roazhon Park empatando el encuentro cuando éste agonizaba en el interminable descuento, tan largo debido al serio percance de Matteo Gabbia, que acabó en el hospital aunque luego pudo regresar a tiempo con la expedición del Submarino, después de haber perdido el conocimiento por un traumatismo craneoencefálico.

El relato

La afición bretona ya celebraba la clasificación de los suyos directamente para los octavos de final (sin disputar el play-off contra uno de los terceros clasificados de la Champions)... pero el colegiado se llevó la mano al pinganillo. Ni los futbolistas, ni la afición ni tan solo los comentaristas entendían el por qué se estaba revisando el gol del conjunto francés. Sin embargo, el VAR actuó rápido anulando el tanto decisivo con la total seguridad de que no era reglamentario.

Recordemos que el Submarino conservó la victoria debido a que el 3-3 vino de un libre directo que Enzo Le Fée estrelló en el larguero. La infracción se cometió cuando ese mismo balón volvió rebotado directamente a los pies del propio ejecutor de la falta, sin que lo hubiese tocado antes ningún otro futbolista. El reglamento dice que el lanzador no puede volver a tocar el esférico de nuevo si nadie más ha intervenido en la jugada. De ahí que el turco Attila Karaoglan, alertado desde el VAR por el italiano Massimilian Irrati, lo anulara, provocando la indignación de todo el Stade Rennais, lo que derivó en la tángana final.

Si quieres verlo, pincha aquí.

«No conocía esta regla»

El propio entrenador local, Julien Stéphan, no dudaba en admitir que desconocía esa norma. En la rueda de prensa posterior, el técnico bretón, decepcionado y fatalista, admitió: «Para ser honesto, no conocía esta regla». «La sabía para los penaltis, pero no sabía que podía existir desde el tiro libre», matizó. «Ese momento es un ascensor emocional, porque nos decimos a nosotros mismos: por fin algo hace clic. Algo llega finalmente a buen término, que premia la generosidad, el esfuerzo, el sacrificio de todos los jugadores y ya está... Y, después, se acaba», relató todavía en caliente en Roazhon Park.