La crónica | El Bernabéu pasa demasiada factura a un Villarreal desbordado (4-1)

La temporada 2023/24 no está siendo nada sencilla para el Villarreal CF. Dos cambios de entrenador, irregularidad en el juego, malos resultados, cambios constantes de estado de ánimo en la plantilla y... sí, lesiones. ¡Malditas lesiones! Al Submarino parace que le haya mirado un tuerto. Está gafado. Este domingo fueron otros dos más y quizá los más importantes: Gerard Moreno y Álex Baena, que se perderán la final de pasado mañana ante el Celta.

Con la baja de ambos, son ocho ya los jugadores que integran la enfermería amarilla, ya que además de los que cayeron en la batalla del Santiago Bernabéu hay que sumarle a Yeremy Pino, Juan Foyth, Denis Suárez, Francis Coquelin, Sani Comesaña y Matteo Gabbia, siendo quizá el italiano el único recuperable para el miércoles.

Si a todo ello le sumamos que tu rival es el Real Madrid y en el coliseo blanco, la verdad es que cualquier equipo, por mucho nivel y valentía que tenga, tiene muy poco que hacer.

El conjunto de Carlo Ancelotti le infligió al Submarino una dolorosa derrota (4-1), la cual pudo ser mucho más abultada, y en la que el meta Jörgensen evitó un marcador escandaloso y en el que el público del Bernabéu terminó incluso coreando «olé, olé, olé» en la grada. Solo un atisbo de reacción con el 2-1 de Morales y destellos de Ramón Terrats y Akhomach dieron señales de vida en amarillo.

Demasiada superioridad

Marcelino planteó un partido similar a otra salida tan exigente como la del Sánchez Pizjuán ante el Sevilla de hace dos jornadas. Los amarillos esperaron al Real Madrid desde el inicio en su campo, con las líneas muy juntas y en busca de los espacios a la contra, un arma que funcionó ante los hispalenses y también en la Europa Legue ante el Rennes el jueves pasado.

Sorprendió el técnico asturiano con la entrada de Mandi por Jorge Cuenca en el eje de la zaga, único cambio, junto con el regreso al lateral zurdo de Alfonso Pedraza --sancionado en Francia--, en un once más que reconocible.

El conjunto blanco apretó desde el pitido inicial a un Villarreal que no sabía cómo encontrar espacios . La salida desde atrás de los amarillos no fluía y los centrales no encontraban ni a Capoue ni a Parejo, con lo que las ideas y la verticalidad brillaban por su ausencia. Brahim Díaz y Rodrygo obligaban a lucirse a Jörgensen, mientras que Modric conectaba un trallazo al larguero pasado el minuto 20. Un comienzo en el que solo una acción de Akhomach asustó el portal del meta Lunin.

Gol con polémica

El partido cambió en el minuto 24, cuando una exquisitez de Luka Modric, con un toque de interior de primeras terminó en un cabezazo de Bellingham a la red. Un 1-0 marcado por la polémica, ya que el crack inglés empujó a Capoue claramente dentro del área, quitándoselo de encima y rematando a placer a gol.

Con el tanto de los blancos comenzaron a encadenarse los infortunios. Como si alguien hubiera gafado el partido... y no solo para el Submarino.

Doble lesión amarilla

La peor parte se la llevó el Villarreal, ya que en el minuto 28 vio como tenía que marcharse Álex Baena, abucheado y entre lágrimas, al no poder continuar por un pisotón flagrante de Lucas Vázquez, que ni vio amarilla.

También el Real Madrid tuvo su capítulo negativo, ya que el austriaco David Alaba tuvo que ser reemplazado por Nacho por una lesión de rodilla que apunta a que será muy grave.

Marcelino, ante la inoperancia ofensiva de su equipo y visto el panorama de lesiones, rezaba para que se llegara al descanso, pero antes del mismos llegaron dos mazazos casi definitivos.

Rodrygo aprovechaba un balón suelto en área pequeña tras un córner para fusilar a Jörgensen en el minuto 37, estableciendo un 2-0 que parecía ya insalvable.

Y antes de irse al descanso, lo peor: Gerard Moreno cae al suelo y dice que no puede más. De nuevo uno de sus gemelos, en este caso el derecho, le volvió a dejar fuera.

El delantero barcelonés se marchó del campo, aunque el Submarino siguió con uno menos hasta el pitido que decretó el descanso. ¡Mal pintaba la cosa!

Atisbo de reacción y doble mazazo

El Submarino salió con otro aire en la segunda mitad, con Sorloth y Cuenca como refrescos por el citado Gerard y un ‘cascado’ Albiol, había que protegerle.

Con esas, Ramón Terrats se sacó de la manga una magistral asistencia para dejar solo a Morales que, evidentemente, no falló. Los Killers son Killers, y el Comandante lo es, y no perdonó (2-1).

Quedaba más de media hora y volvía la ilusión a un Villarreal que vio cómo en solo cuatro minutos, del 64 al 68, el Madrid demostró por qué es el Madrid y por qué tan temido es el Bernabéu.

Los blancos pisaron el acelerador y Brahim Díaz hizo un gol de Play Station tras sortear a Cuenca (3-1) y Modric se sumaba a la fiesta sentenciando con el 4-1.

De ahí al final, un penalti que reclamó Sorloth, en una acción como la de Brereton Díaz en Sevilla, pero esta vez el VAR no la quiso ver. Una jugada que no hubiera cambiado nada para un Submarino desbordado en el Bernabéu y que ya debe pensar en el Celta.