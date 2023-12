Sin excusas y muy frustrado con la imagen mostrada por el Villarreal ante el Real Madrid. Marcelino García habló sin tapujos y reconoció que «ha sido el peor partido» desde que ha regresado al banquillo amarillo. «Creo que no hemos perdido por el VAR. No he visto jugadas tan claras como aquella de Sevilla», señaló. «Creo que ha sido un partido decepcionante por el juego y el resultado, no pensaba que podíamos hacer un partido tan pobre como este», atizó, muy serio.

En su autocrítico análisis, continuó desgranando el encuentro: «No estuvimos lo suficientemente dinámicos e intensos para competir ante el Madrid». Luego continuó reflexionando sobre la complicada situación de un Submarino que ha sufrido dos derrotas seguidas en liga muy contundentes: «Los números, después de cuatro meses, reflejan la realidad: en Europa lo hemos hecho bien; y en la liga, unos partidos bien y otros bien», comparó. «Este es el peor desde que estoy aquí con diferencia: el equipo ha estado muy por debajo del nivel que tiene», dijo. Dolido por la fragilidad Es uno de los males de un Villarreal que no deja de encajar goles en cada partido liguero. Marcelino lo sabe, pero no está siendo capaz de poner remedio: «Hemos encajado goles de forma muy fácil: llevamos siete a balón parado en ocho encuentros, es algo que no entiendo». «Esto demuestra una pasividad enorme; y el Madrid te castiga, si no estás al cien por cien de concentración», comentó, cabreado. «Hay cosas que en Primera no se tienen que explicar, pero cometemos errores que no son lógicos en Primera División», ahondó. «Para sumar puntos, debes meter muchos goles si tienes estos registros atrás», reclamó. «Tenemos que tener humildad y mejorar», prosiguió en su agrio discurso. Un Marcelino que fue un paso más allá y alertó de que si no mejoran los registros defensivos, estarán cerca de los puestos de descenso a final de temporada: «Si sumamos a partir de enero tan pocos puntos como hemos sumado hasta ahora, estaremos cerca de Segunda». «Ojalá el parón nos sirva para modificar ciertos rendimientos y algunas fases del juego que nos castigan. Hemos recibido nueve goles en tres partidos: si encajamos tres de media, estaremos en Segunda en junio», señaló. Por su parte, reconoció que tienen «problemas de lesiones» y que quizás el calendario les está pesando a nivel físico y mental, aunque reiteró que no es excusa para presentarse en un estadio como el Santiago Bernabéu y ofrecer «una imagen tan negativa». Sobre Baena y Gerard Además, el entrenador amarillo explicó cómo están Baena y Gerard Moreno tras marcharse lesionados en la primera parte: «El miércoles tenemos un partido muy importante contra el Celta y esperamos recuperarnos del cansancio y las lesiones». «Imagino que Baena estará: tiene una contusión por un golpe y veremos cómo evoluciona», comentó de Álex. «Pero Gerard tiene una sobrecarga en el gemelo y es prácticamente imposible que pueda jugar», finalizó un Marcelino que tiene mucho trabajo por delante... y es consciente de ello. Pedraza, autocrítico Las primeras palabras que dijo Pedraza revelan la peligrosa situación del Villarreal en la clasificación: «Somos conscientes de cómo estamos y tenemos que dar un paso adelante en Liga. La imagen no ha sido nada buena», apuntó tras la contundente goleada sufrida ante el Real Madrid. Muy consciente de los errores, lamentó la «falta de intensidad», especialmente en una primera parte donde el conjunto blanco encarriló la victoria: «No hemos sido intensos y cuando el Real Madrid se pone 2-0 en su estadio es muy difícil remontar. No podemos cometer esos errores», atizó. Sobre la fórmula para cambiar la dinámica, el lateral del Submarino apuntó que deben «trabajar más si cabe» y «tener más humildad». «No queda a otra que estar más unidos para sacar esta situación adelante. La cosas se van a sacar trabajando», incidió. Por su parte, desveló que Marcelino «no les dijo nada tras el final del partido pero que sabían lo muy cabreado que estaba». Sin tiempo para más lamentaciones, Pedraza solo piensa en el próximo encuentro, ni más ni menos que ante el Celta de Vigo, del próximo miércoles en La Cerámica: «Tenemos un partido muy importante ante un rival directo como el Celta y lo tenemos que sacar sí o sí», finalizó tocado tras la dura derrota en el Bernabéu.